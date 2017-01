"Giri d’arte" Cadoneghe, visita alla Collezione Gelman a Bologna

Nuova proposta culturale per la serie dei “Giri d’Arte” promossi e organizzati dalla biblioteca comunale P.P. Pasolini di Cadoneghe, è previsto un viaggio a Bologna per la visita alle opere della Collezione Gelman ospitate a Palazzo Albergati, a cui si unisce una serata introduttiva a Cadoneghe.

Protagonista della mostra è l’arte messicana del XX secolo, con artisti come Frida Kahlo, Diego Rivera, RufinoTamayo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Ángel Zárraga.

La visita guidata è prevista per domenica 12 marzo.

Per la serata introduttiva l'appuntamento è invece in sala Calvino martedì 7 marzo alle ore 21.

PREZZI

La quota di partecipazione (che comprende serata introduttiva, viaggio, ingresso alla mostra e visita guidata) è di 35 euro, con una adesione minima di 25 partecipanti.

Con il raggiungimento di 50 partecipanti la quota si abbassa a euro 25.

INFORMAZIONI

Iscrizioni (fino al 20 febbraio) e informazioni alla biblioteca comunale Pasolini: 049.706986 - biblioteca@cadoneghenet.it