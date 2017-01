“Il giro del mondo in 80 blogger” alla Libreria Pangea

"Bisogna ammettere, signor Ralph, che avete trovato un modo simpatico per dire che la terra è rimpicciolita; solo perché ora si può fare il giro del mondo in tre mesi" scriveva Jules Verne nel 1873. E che direbbe oggi dove tutto è a portata di click? C’è chi viaggia virtualmente da casa, c’è chi ha fatto di questa passione un lavoro, ma c’è anche chi decide di girare l’Italia a piedi, da nord a sud, per far conoscere bellezze italiane spesso poco note così come malattie tanto rare quanto gravi.

Da questo nasce “Il giro del mondo in 80 blogger” una mostra fotografica di viaggio raccontata da 80 travel blogger italiani a sostegno di Christian Cappello, il compagno di Marta Lazzarin, la blogger di viaggi vicentina morta nel dicembre 2015 assieme al bimbo che portava in grembo. Christian sta girando l’Italia a piedi per raccogliere fondi per la Onlus “Marta4Kids” che lui stesso ha fondato per combattere la fibrosi cistica. La mostra, realizzata grazie al contributo di Unipol Banca, si terrà dal 21 gennaio all’11 febbraio alla Libreria Pangea di Padova ad ingresso libero.

LA MOSTRA

L’iniziativa parte dalla travel blogger padovana Cristina Rampado di Crinviaggio.com, amica e collega di Marta e Christian, insieme ad altri blogger, addetti alla comunicazione, grafici ed influencer, che hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi per #Marta4kids realizzando una mostra fotografica tramite gli occhi di chi dedica al viaggio la propria vita.

In esposizione 80 foto di viaggio, un itinerario dove perdersi e ammirare le meraviglie del mondo. Gli artisti sono travel blogger che vivono in Italia e all’estero che hanno risposto positivamente al progetto donando una fotografia di un momento particolarmente significativo di un loro viaggio. L’allestimento è curato dalle progettiste Elisabetta Mattiello e Carlotta Berta che con le 80 fotografie hanno ricreato un viaggio che partirà da Padova e girerà tutto attorno alla Terra. Lo spettatore potrà percorrere il giro del Mondo ruotando su se stesso. Inoltre la mostra sarà interattiva: una sorta di “diario di viaggio” con appunti, biglietti, ricordi. I visitatori saranno invitati a partecipare al racconto arricchendolo con un loro ricordo così da diventarne parte.

Nella libreria Pangea, durante le settimane di mostra verranno organizzati degli INCONTRI CON SCRITTORI DI VIAGGIO che presenteranno i loro libri e racconteranno le loro esperienze. Il primo appuntamento si terrà durante l’inaugurazione sabato 21 gennaio alle ore 18 con Andrea Mella e il suo libro “Marittimo Blues” (Ediciclo Editore, 2014) legato ad un gioco letterario che si concluderà con la chiusura della mostra. Il calendario completo è consultabile nel sito della Liberia Pangea e in tutti i canali sociali dedicati all’evento.

A “Il giro del mondo in 80 blogger” è legato anche il CHALLENGE FOTOGRAFICO DI IGERS PADOVA la community locale di Instagram che da lunedì 16 gennaio raccoglierà con l’hashtag #IlTuoRespiro tutti gli scatti legati alla mostra e al progetto per cui è nata. La sfida sarà raccontare attraverso un’immagine ciò che porta respiro nella vita, sia un luogo, una persona o una situazione. La premiazione avverrà il 12 febbraio, per tutti i dettagli visitare le pagine ufficiali di Igers Padova.

#MARTA4KIDS

Quasi 4 mila chilometri per circa 325 giorni di cammino: questi i numeri del viaggio di Christian. Partito da Bassano del Grappa il 2 aprile 2016, data nella quale sarebbe dovuto nascere il piccolo Leonardo, con una percorrenza media di 20 chilometri al giorno, sta toccando tutta l’Italia cercando inoltre, attraverso il blog di viaggi creato assieme a Marta (blogdiviaggi.com), di far viaggiare virtualmente anche chi non ne ha concretamente la possibilità. Nel frattempo, è nata Marta4Kids, la Onlus dove verranno raccolti fondi e donazioni per sostenere la ricerca contro la fibrosi. Lo scopo sarà anche quello di raccogliere fondi per finanziare la ricerca sulle malattie rare, sconosciute come i borghi che andrà a visitare, perché “il male finisce quando comincia il bene”. Per informazioni e donazioni: www.blogdiviaggi.com

Il giro del mondo in 80 blogger è realizzato grazie al contributo dell’istituto bancario Unipol Banca che ha deciso di sostenere l’Associazione Marta4Kids perché riconosce come uno dei valori di riferimento del proprio operato anche la Solidarietà e, in linea con la mission del Gruppo Unipol, mette in campo azioni volte alla promozione di una cultura che tuteli l’esistenza e il benessere delle persone.

Il giro del mondo in 80 blogger è realizzato anche grazie alla collaborazione di RCE Foto, AITB Associazione Italiana Travel Blogger e Libreria Pangea. Si ringraziano per la collaborazione e l’organizzazione: Paola Annoni, Andrea Antoni, Alberto Botton, Angela Forin, Cristina Pasin, Simone Sartori e Roberta Zennaro.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 BLOGGER

mostra fotografica a sostegno di #Marta4kids

Libreria Pangea

Via San Martino e Solferino 106 - Padova

dal 21 gennaio all’11 febbraio 2017

inaugurazione sabato 21 febbraio ore 18

Orari di apertura:

dal martedì al sabato ore 9.30-12.30 15.30-19.30

lunedì ore 15.30-19.30

ingresso libero

www.libreriapangea.com

Hashtag

#80blogger

#marta4kids #IlTuoRespiro #UnipolBanca

Contatti

www.facebook.com/girodelmondoin80blogger

80blogger@gmail.com

Marta4kids ONLUS

http://blogdiviaggi.com/

http://blogdiviaggi.com/blog/2016/01/24/marta4kids

info@marta4kids.com

Per chi volesse donare:

UNICREDIT BANCA Intestatario conto Marta4kids

IBAN: IT48X0200860260000104117188

BIC SWIFT: UNICRITM1P26

