"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d'Italia

Torna anche per il 2020 l'iniziativa GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Play.

GirovagArte sarà per alcuni giorni in ognuno dei luoghi previsti (Piazza Azzurri d’Italia, Piazzale Cuoco, Parco degli Ulivi di Gerusalemme, parcheggio Parco Brentella, Parco degli Alpini, parcheggio Parco Iris, Piazza Barbato), offrendo spettacoli di cabaret, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente.

GirovagArte porta sotto casa il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina, grazie a un importante network con moltissime associazione e operatori culturali del territorio come Teatro Stabile del Veneto, Solisti Veneti, OPV, Carichi Sospesi, I Fantaghirò. È una rassegna all’insegna della multidisciplinarietà, con tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti. Alcuni appuntamenti sono ad ingresso gratuito, altri hanno un biglietto popolare, per favorire la partecipazione.

Il calendario completo degli spettacoli sarà pubblicato appena disponibile. Nel frattempo vi indichiamo le date di questa settimana in piazza Azzurri d'Italia:

mercoledì 8 luglio

Alberto Sordi - Una vita difficile

Info e prenotazioni qui

Ascanio Celestini - La ballata dei senza tetto

Info e prenotazioni qui

M. Camardi & Clacson Small Orchestra feat. Ernesttico

Info e prenotazioni qui

Street Tango - Tango Brujo in collaborazione con Spaziodanza

Info e prenotazioni qui

Il sogno del giovane Leonardo da Vinci - Barabao Teatro

Info e prenotazioni qui

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite la piattaforma Eventbrite, dove sono anche indicate le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid.

Info

cell. 348 4410815

email girovagarte@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/GirovagartePadova

profilo Instagram www.instagram.com/girovagarte_padova

https://www.facebook.com/events/1167077870323702/

