"GirovagArte", tutti gli eventi della terza settimana al Parco Iris

La rassegna GirovagArte dall’1 all’11 agosto sarà nei quartieri 3 e 4: farà tappa con il suo truck nel Parcheggio del Parco Iris offrendo spettacoli a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco all'interno del Parco, dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma, i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell'evento.

“Si tratta di un progetto fortemente innovativo - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - accolto in modo entusiastico dalla città. Esso ci permette di rafforzare e valorizzare la presenza culturale nell’intero territorio cittadino anche facendo rete con gli altri soggetti che già organizzano iniziative nelle varie zone di Padova. Con GirovagArte per la prima volta ogni quartiere ha una propria specifica programmazione culturale, con il meglio della produzione culturale nazionale e del territorio. Ringrazio le Consulte dei vari quartieri, le associazioni e AspiagService per la sua importante collaborazione”.

Si comincia il 6 agosto con un evento musicale gratuito, un tributo alla più talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea, Amy Winehouse, per proseguire il 7 agosto con Lella Costa; Notte salentina l’8 agosto, mentre il 9 spazio alla musica classica con I Solisti Veneti; serata gratuita a ritmo di boogie il 10 agosto e gran finale della settimana l’11 agosto, con due spettacoli, nel pomeriggio teatro ragazzi e la sera una delle voci più rappresentative del teatro contemporaneo. Inoltre, l’1 e l’8 agosto il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un'alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY, realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest per il Triveneto e l'Emilia Romagna, che mette a disposizione un truck con annesso un grande palco. Media Partner Radio Padova.

Giovedì 1 agosto, ore 18.30. Parcheggio Parco Iris via Canestrini

il Buon Giovedì con lo chef Stefano Polato: laboratorio di cucina sana per bambini e genitori, insieme!

Lo chef Stefano Polato propone un’esperienza rivolta ai bambini e ai loro genitori. Un’occasione unica per ricevere importanti messaggi educativi e per sensibilizzare i più piccoli alla scelta di alimenti salutari. Al termine, grandi e piccoli prepareranno, insieme, una ricetta da veri chef!

Laboratorio gratuito su prenotazione - www.despar/buongiovedi

Martedì 6 agosto, ore 21.15. Parcheggio Parco Iris via Canestrini. Evento gratuito

Amy. The Franks - Winehouse band. Genere: soul jazz

Tributo alla British jazz superstar: Amy Winehouse, la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea, con un repertorio di grande impatto che spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz all’energia reggae e ska. Non mancheranno le famosissime "Rehab", "You know I'm no good" e la commovente "Love is a losing game", considerata ad oggi una delle più belle canzoni d'amore mai scritte.

Mercoledì 7 agosto, ore 21.15 Parco Iris ingresso via Ongarello. Biglietto euro 15

Questioni di cuore. Lella Costa. Genere: prosa

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d’intensità e di intimità.

Giovedì 8 agosto, ore 18.30 Parcheggio Parco Iris via Canestrini

Giovedì 8 agosto, ore 21.15 Parco Iris ingresso via Ongarello. Biglietto euro 10

Notte salentina. Arakne mediterranea. Genere: musica folk

La compagnia Arakne Mediterranea mette in scena un viaggio sonoro con tamburelli, chitarre, organetto, violino, flauti, nacchere, mani, voci e splendide coreografie per una serata all’insegna della tradizione popolare. Suoneranno le tarantelle più antiche e i canti di taranta, le ninne nanne e le serenate, le pizziche della Puglia e le arie grike per coinvolgere e trasportare lo spettatore nella magica terra del Salento.

Venerdì 9 agosto, ore 21.15 Parco Iris ingresso via Ongarello. Biglietto euro 10

Ti racconto "Le Stagioni". I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella. Genere: musica classica

I “Solisti” e il loro nuovo Direttore Principale raccontano “Le Quattro Stagioni”, l’opera più famosa di Antonio Vivaldi, in cui il fragore dei tuoni, il mormorio delle fronde e il cinguettio degli uccelli diventano una vera colonna sonora a celebrazione della Natura e delle sue suggestioni.

Sabato 10 agosto, ore 21.15 Parcheggio Parco Iris via Canestrini. Evento gratuito

Boogie Night. P-51 Airplanes. Genere: swing

Una serata a ritmo di boogie, di capelli con la brillantina e di giacche dai colori sfavillanti in compagnia dei P-51 Airplanes: una rock n’ roll band nata nel 2002 tra le sponde ed il delta del fiume Po, in un territorio dove da anni la musica blues fa da padrona e il rock’n roll incendia gli animi. La band, famosa per collaborazioni del calibro di Roy Paci, Bobby Solo e il cantante Rockabilly californiano Pep Torres proporrà un repertorio di classici dei fifties d’oltre oceano.

Domenica 11 agosto, ore 17.30 Parco Iris ingresso via Ongarello. Biglietto euro 6

Pinocchio. I Fantaghirò. Genere: teatro ragazzi

È un omaggio al Pinocchio della tradizione. Il lavoro esce infatti dal testo scritto da Collodi, pur con gli adattamenti necessari a rendere la struttura narrativa traducibile in un linguaggio teatrale idoneo ad un giovane pubblico. Vi si ritrovano comunque i personaggi, le situazioni e le emozioni trasmesse dal libro. Vi si ritrova in particolare il cammino di crescita percorso dal personaggio Pinocchio nel suo divenire: da burattino a bambino.

Domenica 11 agosto , ore 21.15 Parco Iris ingresso via Ongarello. Biglietto euro 10

Edipus. Evoé!Teatro. Genere: prosa

Edipus è uno spettacolo divertente e commovente. “Allora che la sua compagnia è finita in la merda e a recitare è rimasto lui solo”, ad allestire l’intero spettacolo provvede lo Scarrozzante, figura donchisciottesca e attualissima di quel “teatro che existe e rexisterà contro tutto e tutti”. Le parole sono quelle di Giovanni Testori il resto ce lo mette Silvio Barbiero.

tel. 3911616852. e-mail: girovagarte2019@gmail.com

biglietti: www.girovagarte.eventbrite.it

