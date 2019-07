"GirovagArte", tutti gli eventi della terza settimana al Parco Brentella

GirovagArte arriva con il suo carico di spettacoli nel quartiere 6: sul palco grandi nomi come Laura Morante, Violante Placido e tanti altri ancora. Si comincia con una serata gratuita scoppiettante, protagonista il comico Dario Vergassola.

La rassegna itinerante GirovagArte dal 23 al 28 luglio farà tappa con il suo truck nel Parcheggio Parco Brentella offrendo spettacoli di teatro, musica e danza, a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco all'interno del Parco Brentella, dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma, i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell'evento.

«Si tratta di un progetto fortemente innovativo - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - accolto in modo entusiastico dalla città. Esso ci permette di rafforzare e valorizzare la presenza culturale nell’intero territorio cittadino anche facendo rete con gli altri soggetti che già organizzano iniziative nelle varie zone di Padova. Con GirovagArte per la prima volta ogni quartiere ha una propria specifica programmazione culturale, con il meglio della produzione culturale nazionale e del territorio. Ringrazio le Consulte dei vari quartieri, le associazioni e AspiagService per la sua importante collaborazione».

Si comincia il 23 luglio con una serata gratuita spumeggiante, protagonista il grande comico Dario Vergassola, per proseguire con la nota attrice Violante Placido il 24 luglio, e un’altra straordinaria interprete, Laura Morante, il 25 luglio. Spazio poi a musica e danza: il 26 luglio si esibiscono i fiati dell’OPV - Orchestra di Padova del Veneto, mentre il 27 luglio, altro appuntamento gratuito, serata danzante con il Padova Tango Festival. Doppio appuntamento il 28 luglio: nel pomeriggio teatro ragazzi con I Fantaghirò e alla sera spettacolo gratuito di teatro civile con la Compagnia Itineraria.

Inoltre, giovedì 25 luglio il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un'alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

La manifestazione è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalle Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY, realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest per il Triveneto e l'Emilia Romagna, che mette a disposizione un truck con annesso un grande palco. Media Partner Radio Padova.

Info

tel. 3911616852. e-mail: girovagarte2019@gmail.com

biglietti: www.girovagarte.eventbrite.it

https://www.facebook.com/pg/GirovagartePadova/events/

