"GirovagArte", rassegna itinerante di spettacoli nei quartieri della città

Con la nuova iniziativa GirovagArte il palinsesto culturale dell’estate padovana arriva anche nei quartieri, a bordo di un truck, dal 25 giugno all’1 settembre.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Play, la rassegna è realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco.

Il truck sosterà per alcuni giorni in ognuno dei cinque luoghi previsti (Piazza Azzurri d’Italia, Piazzale Cuoco, parcheggio Parco Brentella, parcheggio Parco Iris, Piazza Barbato) offrendo spettacoli di cabaret, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco in un parco dello stesso quartiere dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma.

GirovagArte porta sotto casa il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina, grazie a un importante network con moltissime associazione e operatori culturali del territorio come Teatro Stabile del Veneto, Solisti Veneti, OPV, Carichi Sospesi, I Fantaghirò. È una rassegna all’insegna della multidisciplinarietà, con 34 spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti: si va dal Teatro Ragazzi nei pomeriggi domenicali, scelti con la consueta sensibilità dal Teatro della Gran Guardia, ai concerti curati dall’associazione Play, con uno sguardo ai gusti dei più giovani, fino ad arrivare alla preziosa carrellata di spettacoli teatrali curati dal MAT. Undici degli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, gli altri hanno un biglietto popolare, per favorire la partecipazione.

Il gran finale di GirovagArte sarà domenica 1 settembre alle ore 21.15 a Villa Breda, con il concerto Tiri burloni per archi e fiati dell’Ensemble dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che presenta al pubblico una spassosa “versione tascabile” del Till Eulenspiegel di Strauss e la trascrizione per ensemble di fiati e archi di una celebre pagina cameristica, il Settimino di Beethoven.

Martedì 25 giugno

Martedì 25 giugno alle ore 21.15 grande apertura gratuita al pubblico in Piazza Azzurri d’Italia all’Arcella, quartiere in cui GirovagArte rimarrà fino al 30 giugno: un’emozionante serata di teatro di strada con la Funkara Street Band e ospiti internazionali, cui seguirà lo spettacolo Le Bistro del duo di artisti svizzeri E1NZ, che stupiranno il pubblico con un’esibizione che unisce velocità e leggerezza, danza e acrobazia, magia e teatro.

Mercoledì 26 giugno

Mercoledì 26 giugno alle ore 21.15 al Parco Milcovich si terrà l’Indie Night, con due delle realtà più interessanti del panorama emergente italiano, La Municipàl, vincitori nel 2018 del premio 1M NEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio a Roma e The André, il cantautore senza volto che reinterpreta la trap e l’indie con la voce del grande cantautore genovese.

Giovedì 27 giugno

Giovedì 27 giugno alle ore 21.15 al Parco Milcovich la rassegna propone lo spettacolo di danza contemporanea ContaminAzioni Danzate di Spaziodanza & Ottavo Giorno, due gruppi di danzatori molto diversi tra loro che si incontrano per cercare una strada comune di movimento e di relazione.

Venerdì 28 giugno

Venerdì 28 giugno alle ore 21.15 sempre al Parco Milcovich ad andare in scena è Giuliana Musso, tra le autrici-perfomer più intense della scena italiana, con lo spettacolo di prosa Qualcosa d’invisibile, con Leo Virgil (theremin), e Giovanna Pezzetta (pianoforte).

Sabato 29 giugno

Spazio alla strabiliante comicità di Giobbe Covatta sabato 29 giugno alle ore 21.15 in Piazza Azzurri d’Italia, che nello spettacolo 6 gradi si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche di un prossimo futuro nel quale la temperatura media della terra è destinata ad aumentare.

Domenica 30 giugno

Il mini festival all’Arcella si conclude domenica 30 giugno al Parco Milcovich con un doppio appuntamento di teatro: alle ore 17.30 i Carichi Sospesi propongono lo spettacolo per ragazzi L’elefante delicato, che racconta di un pachiderma che si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza; alle ore 21.30 si tiene lo spettacolo d’improvvisazione Director’s Cut della compagnia Cambiscena, una competizione alla migliore messa in scena, in cui sono gli spettatori a fornire i suggerimenti e ad ispirare la creazione estemporanea di ogni atto.

Martedì 9 luglio

Martedì 9 luglio alle ore 21.15 GirovagArte si sposta nel Parco Ulivi di Gerusalemme, alla Sacra Famiglia, dove approda Rita Pelusio, cabarettista di Zelig e Colorado, con lo spettacolo Eva, diario di una costola, in cui racconta la storia della creazione del mondo usando una insolita chiave di lettura, proiettandosi nella contemporaneità delle donne.

Mercoledì 10 luglio

Ancora teatro comico al Parco Ulivi di Gerusalemme mercoledì 10 luglio alle ore 21.15 con lo spettacolo Modern family 1.0 della compagnia Le brugole, che parla di famiglie di tanti tipi, non sempre felici ma spesso sì.

Giovedì 11 luglio

Il consolidato duo formato da Flavia Mastrella e Antonio Rezza giovedì 11 luglio alle ore 21.15 al Parco Ulivi di Gerusalemme presenta uno dei suoi lavori più acclamati, Pitecus, in cui attraverso una satira irriverente viene dipinta un’umanità in decadimento.

Venerdì 12 luglio

Padova chiama La Habana venerdì 12 luglio alle ore 21.15 in Piazzale Cuoco, alla Guizza, dove si potrà vivere una tipica notte habanera grazie all’eccezionale connubio della formazione Leo Wilber Y Su Toque con il percussionista Ernesttico, già noto al pubblico per le sue collaborazioni con Pino Daniele, Path Metheny e Jovanotti.

Sabato 13 luglio

Altre sonorità, dal pop al gospel fino all’hip hop e al R&B, sabato 13 luglio alle ore 21.15 in Piazzale Cuoco, con il Fantasy Summer Show, un viaggio nel mondo della musica visto attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

Domenica 14 luglio

Doppio appuntamento domenica 14 luglio al Parco Ulivi di Gerusalemme, dove andranno in scena due commedie: alle ore 17.30 Preistoric Selfie di Filodirame, che racconta l’avventura di un bambino alle prese con due uomini primitivi catapultati ai nostri giorni; alle 21.15 Regalo di nozze di Camerini con vista, con cui sorridere di un matrimonio molto movimentato.

Martedì 23 luglio

GirovagArte martedì 23 luglio approda nel quartiere Brentella con un grande comico, Dario Vergassola, che prende spunto dai successi televisivi di Parla con me per il suo recital Sparla con me in programma alle ore 21.15 al parcheggio Parco Brentella.

Mercoledì 24 luglio

È la nota attrice e cantante Violante Placido la protagonista dello spettacolo Per Elisa mercoledì 24 luglio alle ore 21.15 al Parco Brentella che permetterà al pubblico di conoscere il ruolo delle donne e dell’amore nella vita di Beethoven.

Giovedì 25 luglio

Un’altra straordinaria interprete, Laura Morante, giovedì 25 luglio alle ore 21.15 al Parco Brentella porta in scena Brividi immorali. Racconti e interludi, esordio letterario della famosa attrice.

Venerdì 26 luglio

Sul palco del Parco Brentella venerdì 26 luglio alle ore 21.15 si esibiranno i fiati dell’OPVOrchestra di Padova del Veneto diretti dal maestro Maffeo Scarpis, con musiche di Rossini e Mozart.

Sabato 27 luglio

Le atmosfere del tango prendono forma in un laboratorio di danza e nella milonga a cura del Padova Tango Festival sabato 27 luglio alle ore 21.15 al parcheggio Parco Brentella.

Domenica 28 luglio

Domenica 28 luglio, GirovagArte lascia il quartiere con un doppio appuntamento: alle ore 17.30 il Parco Brentella diventa lo sfondo ideale per la trasposizione de Il Piccolo principe del gruppo teatrale padovano I Fantaghirò; alle ore 21.15 la Compagnia Itineraria presenta lo spettacolo di teatro civile più dirompente che abbia mai affrontato il tema del gioco d’azzardo, dal titolo Gran Casinò.

Martedì 6 agosto

La rassegna nel quartiere Forcellini inizia martedì 6 agosto alle ore 21.15 nel parcheggio del Parco Iris con il tributo alla più talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea, Amy Winehouse, con un repertorio di grande impatto proposto da The Franks- Winehouse band.

Mercoledì 7 agosto

Lella Costa dà voce alle “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica nello spettacolo Questioni di cuore mercoledì 7 agosto alle ore 21.15 al Parco Iris, una sorta di viaggio alla scoperta della vita sentimentale e sessuale degli italiani.

Giovedì 8 agosto

Notte salentina giovedì 8 agosto alle ore 21.15 al Parco Iris: la compagnia Arakne mediterranea metterà in scena un viaggio sonoro che porterà il pubblico nella splendida Puglia, tra canti di taranta, pizziche e griche.

Venerdì 9 agosto

I Solisti Veneti, tra i più importanti ambasciatori della musica classica nel mondo, venerdì 9 agosto alle ore 21.15 al Parco Iris interpretano Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la cui esecuzione percorre tutti i sessant´anni di vita della famosa compagine.

Sabato 10 agosto

Sabato 10 agosto alle ore 21.15 al Parco Iris serata a ritmo di boogie, di capelli con la brillantina e di giacche dai colori sfavillanti in compagnia dei P-51 Airplanes, una rock n’ roll band famosa per le collaborazioni con artisti del calibro di Roy Paci, Bobbi Solo.

Domenica 11 agosto

Nell’ultima giornata al Parco Iris, domenica 11 agosto, vengono proposti due spettacoli: alle ore 17.30 omaggio al Pinocchio della tradizione del gruppo teatrale padovano I Fantaghirò, mentre alle ore 21.15 arriva una delle voci più rappresentative del teatro contemporaneo, Giovanni Testori con l’ultimo atto della Trilogia degli Scarozzanti, Edipus, messo in scena da uno straordinario Silvio Barbiero in una produzione Evoè!Teatro.

Martedì 27 agosto

GirovagArte alza il sipario a Ponte di Brenta con il Marco e Pippo Show martedì 27 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato, in una serata in cui l’unica coppia che è un trio presenta il meglio di tutti i suoi spettacoli, con risate a volontà.

Mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato sarà il talento di Andrea Pennacchi accompagnato dalle musiche evocative di Giorgio Gobbo alla chitarra, in una produzione Teatro Stabile del Veneto, a dare voce e corpo al racconto di Matteo Righetto Da qui alla luna, scritto subito dopo la terribile tempesta che ha devastato la montagna veneta nell’ottobre scorso.

Giovedì 29 agosto

È un originalissimo teatro visuale basato sulla forza dei gesti e adatto a un pubblico di tutte le età lo spettacolo del Teatro dei Piedi di Laura Kibel: Va’ dove ti porta il piede, in programma giovedì 29 agosto alle ore 21.15 a Villa Breda, in cui gambe e soprattutto i piedi si trasformano in veri e propri burattini viventi.

Venerdì 30 agosto

L’irriverenza e la comicità della tragicommedia dell’arte approda a Villa Breda venerdì 30 agosto alle ore 21.15 con lo spettacolo Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro, che attinge in assoluta libertà a quel fantastico contenitore che è il testo di Cervantes, rimasticandolo in un tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi.

Sabato 31 agosto

Occhi all’insù per vedere lo spettacolo di circo teatro Trashpeze della compagnia finlandese Wise fools sabato 31 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato.

Domenica 1 settembre

Il gran finale di GirovagArte sarà domenica 1 settembre alle ore 21.15 a Villa Breda, con il concerto Tiri burloni per archi e fiati dell’Ensemble dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che presenta al pubblico una spassosa “versione tascabile” del Till Eulenspiegel di Strauss e la trascrizione per ensemble di fiati e archi di una celebre pagina cameristica, il Settimino di Beethoven.

