"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d'Italia / Parco Milcovich

Martedì 25 giugno grande apertura gratuita al pubblico in Piazzale Azzurri d’Italia dove arriverà il truck di GirovagArte con un’emozionante serata di Teatro di strada con ospiti internazionali, magici trampolieri e le coinvolgenti sonorità della Funkfara, in un'atmosfera gioiosa di festa per tutte le età.

A seguire grandi appuntamenti tra spettacoli teatrali, concerti, teatro ragazzi, danza contemporanea, nella suggestiva cornice del parco Milcovich.

Parte dal Quartiere 2 Nord l'avventura di GirovagArte 2019 che durante l'estate porterà nei quartieri di Padova un carico di spettacoli di livello nazionale offrendo ai padovani un panorama completo, con appuntamenti proprio sotto casa, raggiungibili a piedi o in bicicletta, importanti come quelli proposti in centro città.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY , la rassegna Girovagarte 2019 è realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest per il Triveneto e l'Emilia Romagna, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco.

“Si tratta di un progetto fortemente innovativo - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - che ci permette di rafforzare e valorizzare la presenza culturale nell’intero territorio cittadino anche facendo rete con gli altri soggetti che già organizzano iniziative nelle varie zone di Padova. Con GirovagArte per la prima volta ogni quartiere avrà una propria specifica programmazione culturale. Ringrazio le Consulte dei vari quartieri, le associazioni e Aspiag Service per la sua importante collaborazione”.

Dal 25 giugno al 4 luglio la carovana di GirovagArte farà tappa in Piazzale Azzurri d'Italia con il suo truck offrendo spettacoli di cabaret, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco all'interno del Parco Milcovich dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell'evento.

Da non perdere in questa prima settimana il concerto di The André e La Municipàl il 26 giugno, Giuliana Musso il 28 giugno, Giobbe Covatta il 29 giugno e lo spettacolo per i più piccoli L'elefante sospeso il 30 giugno. Inoltre, giovedì 4 luglio il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un'alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

Il Calendario della prima settimana di GirovagArte 2019 – Quartiere 2 Nord:

Martedì 25 giugno ore 21.15

FESTA DI APERTURA GIROVAGARTE 2019

E1NZ - Le Bistro E Funkfara street band – artisti di strada

Non è facile descrivere in poche parole il duo di artisti svizzeri E1NZ, perché Esther e Jonas Slanzi attraversano i generi performativi sempre ad altissimo livello e li arricchiscono di leggerezza, acrobazie, velocità, trucchi e teatro in armonia. In breve, se l’originalità e la versatilità hanno un nome, allora questo è E1NZ!

Lo spettacolo sarà preceduto dalla Festa di apertura con Funkfara Street Band (diretta da Yuri

Argentino e Glauco Benedetti) e artisti di strada.

Genere : Teatro di strada e live music

Luogo : Piazzale Azzurri d’Italia

Evento gratuito

Mercoledì 26 giugno ore 21.15

The André e La Municipàl - Indie Night

Due delle realtà più interessanti del panorama emergente italiano presentano il loro ultimo lavoro discografico. "Bellissimi Difetti" è l'ultimo album dei La Municipàl: romantici sperimentatori del pop d'autore e vincitori nel 2018 del premio 1M NEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio a Roma. "Themagogia - Tradurre, tradire, trappare" è il disco d'esordio di The André, il cantautore senza volto che omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone dell'indie e della trap.

Genere : Concerto

Luogo : Parco Milcovich

biglietto: 10 euro

Giovedì 27 giugno ore 21.15

Spaziodanza & Ottavo Giorno - ContaminAzioni Danzate

Due gruppi di danzatori molto diversi tra loro si incontrano per cercare una strada comune di movimento e di relazione.

Il risultato sarà un percorso di scoperta per entrambi: partendo dal vocabolario stilistico ed espressivo che più appartiene a ciascuno di loro, passando per l'esternazione di conflitti, passioni e sogni, si rinasce attraverso il sentire del corpo, in un'armonia ritrovata.

A cura di Gruppo di Danza Integrato dell’Ass. Ottavo Giorno diretto da Marina Giacometti. Gruppo di Spaziodanza diretto da Laura Pulin e Antonella Schiavon.

Genere : Danza contemporanea

Luogo : Parco Milcovich

biglietto: 10 euro

Venerdì 28 giugno ore 21.15

Giuliana Musso, Leo Virgil, Giovanna Pezzetta - Qualcosa d’invisibile

Inventato cent’anni fa dallo scienziato sovietico Lev Termen, il theremin si suona con delicati e precisi movimenti delle mani che fluttuano nell’aria. Difficile suonare l’invisibile. Pochissimi i musicisti che riescono a suonarlo: Leo Virgili è uno di questi.

Con la complicità del pianoforte di Giovanna Pezzetta il concerto attraversa il repertorio interpretabile con il Theremin e si alterna ai racconti che inseguono i viaggi, i segreti e gli amori del suo inventore che Giuliana Musso schiude per descrivere quel “qualcosa d’ invisibile” che sta nell’aria e che percepiamo come un destino, come un sentimento umano, come il suono del Theremin.

Genere: Prosa

luogo: Parco Milovich

biglietto: 12 euro

Sabato 29 giugno ore 21.15

Giobbe Covatta - 6 Gradi

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni. Il titolo dello spettacolo ha un forte significato simbolico perché rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di 6 gradi rispetto ad oggi? Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.

Genere : teatro comico

luogo : Piazzale Azzurri d’Italia

Evento gratuito

Domenica 30 giugno ore 17.30

Carichi Sospesi - L’elefante delicato

Uno spettacolo che parla dell'importanza del 'prendersi cura', che fa riflettere sul significato della paternità e sui doveri dell'essere genitori: genitore non è chi genera ma chi accudisce, chi cresce e ama. Ortone, l'elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza piuttosto che accudire la sua creatura, Ortone così si impegna nella cova e per mantenere la promessa fatta, sopporta le bufere dell'inverno e la derisione degli altri animali e mille altre disavventure. Ma alla fine i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di allodola ma un elefante con le ali.

Genere : Teatro Ragazzi

luogo: Parco Milovich

biglietto: 6 euro

Domenica 30 giugno ore 21.30

Compagnia Cambiscena: Director's cut

Cinque registi e cinque storie. Una competizione alla migliore messa in scena. Saranno gli spettatori a fornire i suggerimenti e ad ispirare la creazione estemporanea di ogni atto. Solo una storia, la più apprezzata, sopravvivrà fino alla fine, mentre le altre verranno spietatamente “tagliate” e sarà il pubblico stesso a deciderlo. DIRECTOR'S CUT è un format creativo, dalle- infinite possibilità e all’insegna della varietà di stili e atmosfere. L’ennesima occasione per vivere la magia e il divertimento del Teatro d’Improvvisazione.

Genere: teatro d'improvvisazione

luogo: Parco Milovich

Biglieti: intero 8 euro / ridotto 5 euro

Giovedì 4 luglio ore 18.30

il Buon Giovedì : Chef Stefano Polato

laboratorio di cucina sana per bambini e genitori, insieme

Luogo: Piazzale Azzurri d'Italia

Laboratorio gratuito su prenotazione

Info:

tel. 391 16 16 852

e-mail: girovagarte2019@gmail.com

biglietti: www.girovagarte.eventbrite.it

facebook: www.facebook.com/GirovagartePadova

