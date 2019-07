"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Cuoco / Giardino degli Ulivi di Gerusalemme

Tona, nella sua seconda settimana di programmazione, la rassegna "Girovagarte 2019". Dal 9 al 14 luglio - Piazzale Cuoco / Giardino degli Ulivi di Gerusalemme

Il truck di Girovagarte riparte verso la sua seconda meta, arrivando con il suo carico di spettacoli nei quartieri 4 Sud-Est e 5 Sud-Ovest, che si animeranno con un ricco calendario di eventi di vario genere e di livello nazionale.

«Questa iniziativa del tutto nuova e che porta spettacoli di qualità nei quartieri è stata accolta davvero in modo entusiastico dalla città – sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Colasio- e conferma una intuizione sulla quale lavoriamo da tempo. C’è tanta voglia di cultura, di spettacolo, ma dobbiamo fare uno sforzo e andare noi verso questo pubblico, in parte nuovo. La programmazione di questa seconda settimana, e di quelle che seguiranno è assolutamente da non perdere e coinvolgerà sicuramente altre migliaia di padovani in altri quartieri. La strada è quella giusta e la seguiremo con convinzione anche in futuro».

Da martedì 9 a domenica 14 luglio, la carovana di Girovagarte farà tappa in Piazzale Cuoco con il suo truck continuando ad offrire spettacoli di cabaret, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco all’interno del Giardino degli Ulivi di Gerusalemme in via Sondrio dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell’evento.

Da non perdere in questa seconda settimana l’esilarante spettacolo comico di Rita Pelusio il 9 luglio, la commedia “Modern family 1.0” il 10 luglio, il duo Rezza - Mastrella con lo spettacolo Pitecus l’11 luglio, la serata gratuita “Padova chiama la Habana” con Ernesttico & Leo Wilber Y Su Toque il 12 luglio e lo spettacolo per i più piccoli “Preistoric selfie” domenica 14 luglio. Inoltre, giovedì 11 luglio il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un’alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

La rassegna Girovagarte 2019 è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY, e realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che mette a disposizione un truck con annesso un grande palco.

Il calendario della seconda settimana di Girovagarte 2019 – 4 Sud-Est e 5 Sud-Ovest:

Martedì 9 luglio ore 21.15

Rita Pelusio: Eva - Diario di una costola

L’irriverente Eva si trova alle prese con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità.

Genere: Teatro comico

luogo: Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Sondrio

Biglietto: 10 euro

https://www.facebook.com/events/2324966464234137/

Mercoledì 10 luglio ore 21.15

Le brugole: Modern family 1.0

Modern Family 1.0 è uno spettacolo che parla di famiglie. L’autrice è partita dalla propria: veneta, pratica, autonoma e latifondista e allo stesso tempo surreale, imprevedibile e moderna. Uno spettacolo comico che racconta la storia di una donna che ama le donne, ma che ama anche l’idea di avere un figlio con la propria compagna, entrando nel vivo di temi molto caldi, ma senza surriscaldarsi per niente. Lasciando che sia la realtà, senza finzione, senza retorica, e soprattutto senza giudizio a raccontarsi al pubblico.

Genere: teatro comico

luogo: Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Sondrio

Biglietto: 10 euro

https://www.facebook.com/events/341932419823297/

Giovedì 11 luglio ore 18.30

il Buon Giovedì: Chef Stefano Polato

laboratorio di cucina sana per bambini e genitori, insieme

Luogo: Piazzale Cuoco

Laboratorio gratuito su prenotazione

www.despar/buongiovedi

Giovedì 11 luglio ore 21.15

Antonio Rezza Flavia Mastrella: Pitecus

Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici ed aggressivi anche argomenti delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ognuno si accontenta, tutti si sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non amano, creano piattume e disservizio. I personaggi sono brutti somaticamente ed interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, sono molto colorati, si muovono nervosi e, attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche.

Genere: Teatro comico

luogo: Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Sondrio

Biglietto: 15 euro - Ridotto universitari: 12

https://www.facebook.com/events/331711900839809/

Venerdì 12 luglio ore 21.15

Padova chiama La Habana: Ernesttico & Leo Wilber Y Su Toque

Leo Y Su Toque è una formazione cubana di otto elementi che porterà a Padova il sapore di una tipica notte Habanera suonando i più grandi successi di son, salsa, rumbatón, cha cha cha e timba. In quest’occasione speciale si unirà anche il percussionista cubano Ernesttico, già noto al pubblico cittadino per le sue collaborazioni con Pino Daniele, Pat Metheny, Jovanotti, Gloria Estefan, Ramazzotti che contribuirà a regalare una magica notte di divertimento latino.

Genere: Musica cubana

luogo: Piazzale Cuoco

Evento gratuito

https://www.facebook.com/events/316018205985851/

Sabato 13 luglio ore 21.15

Daigo Music: Fantasy Summer Show

Presentazione delle serate “Fantasy Summer Show” (13 luglio piazzale Cuoco e 4 settembre piazza Portello). Un fantastico viaggio nel mondo della musica visto attraverso gli occhi delle nuove generazioni, dove sonorità più classiche del pop e del gospel arrivano fino all’hip hop e all’R&b. In collaborazione con Daigo Eventi.

Lo Show sarà un continuo alternarsi di musica e canzoni interpretate dal vivo.

Genere: Coro musicale

luogo: Piazzale Cuoco

Evento gratuito

https://www.facebook.com/events/2500391670246253/

Domenica 14 luglio ore 17.30

Filodirame: Preistoric selfie

Bu e Ba sono due uomini primitivi incisi sulle pietre di una misteriosa grotta della Valle Camonica. Solo un giorno all’anno, proprio in quella caverna, si apre una porta temporale che collega il passato con il futuro. È grazie a questa porta che i due sono catapultati nel presente ai piedi di Camillo, un bambino dei giorni nostri con la passione per la storia e per la tecnologia. Inizia così l’avventura dei due primitivi, alla scoperta dell’uomo moderno ma sarà anche l’avventura di Camillo alle prese con Bu e Ba... ne vedremo delle belle!

Genere: Teatro Ragazzi

luogo: Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Sondrio

biglietto: 6 euro

https://www.facebook.com/events/698046297324082/

Domenica 14 luglio ore 21.15

Camerini con vista: Regalo di nozze

L’ipocrisia che a volte caratterizza le relazioni tra parenti e amici viene smascherata in modo esilarante in occasione di un matrimonio. Nella casa di una sposa, la mattina del matrimonio, c’è sempre un gran trambusto: è cosa risaputa. Una madre agitata, una sorella invidiosa, un padre che cerca di portare calma e un’amica troppo appariscente fanno sempre parte del copione, così come l’immancabile bella sposina.

Tutto nella norma finché qualcosa non vada esattamente come previsto.

Genere: commedia

luogo: Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Sondrio

biglietto: 8 euro

https://www.facebook.com/events/433160214137642/

Informazioni

www.girovagarte.eventbrite.it

tel. 391 16 16 852

e-mail: girovagarte2019@gmail.com

biglietti: www.girovagarte.eventbrite.it

https://www.facebook.com/GirovagartePadova/

