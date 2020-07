"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Cuoco

Dopo il successo della scorsa estate, torna GirovagArte. I suoi spettacoli itineranti faranno tappa una settimana in ciascun quartiere della città: Piazza Azzurri d’Italia dall'8 al 12 luglio; Piazzale Cuoco dal 22 al 26 luglio; Parcheggio Parco Brentella dal 5 al 9 agosto; Parcheggio Parco Iris dal 19 al 23 agosto; Piazza Barbato dal 2 al 6 settembre.

GirovagArte porta sotto casa il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina, grazie a un importante rete con moltissime associazione e operatori culturali del territorio, con tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti.

Piazzale Cuoco dal 22 al 26 luglio 2020

Seconda settimana di Girovagarte 2020. È la volta di Piazzale Cuoco.

Ecco un recap di tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 22 luglio 2020, ore 21.15

Doppio centenario:

Federico Fellini e Tonino Guerra

AMARCORD

di Federico Fellini (1973)

Rimini, anni Trenta. In questa cittadina di provincia incontriamo alcuni dei suoi bizzarri abitanti: la sensuale parrucchiera Gradisca, Il matto Giudizio, la sciocca Volpina, la corpulenta tabaccaia e i ragazzi del paese, colti nel pieno della tempesta ormonale tipica della loro età.

Vincitore del Premio Oscar per il miglior film straniero e di innumerevoli altri riconoscimenti, "Amarcord" è uno dei film più famosi di Fellini, che firma la sceneggiatura con Tonino Guerra. Musiche di Nino Rota.

Giovedì 23 luglio 2020, ore 21.15

Le dolenti note

Banda Osiris

Il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista (se lo conosci lo eviti).

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili.

Ed ecco il loro ritratto impietoso del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e raramente amato.

Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone)

Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)

Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere)

Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

Info web https://www.facebook.com/events/981232542328381/

Venerdì 24 luglio 2020, ore 21.15

Aspettando Ercole

Barabao Teatro

L’intrigante e mitologica nascita del potente Ercole viene raccontata da quattro attori che, con l’uso di maschere, diventeranno divinità possedute da umane passioni, servi alle prese con la libertà, guerrieri traditi, re indaffarati, messaggeri divini confusi…

Mentre il re Anfitrione è alla guerra, Zeus si invaghisce della sua attraente moglie Alcmena; ed ecco che il “deus di tutti gli deus” prende le sembianze del prode re guerriero, simula il ritorno trionfale dalla battaglia e trascorre con l’ingannata signora una passionale e interminabile notte d’amore. La dea Hera, accecata dalla gelosia, trova vendetta nel…

Da qui inizia la storia del potente Ercole, a voi, comuni mortali, non resta che sedervi comodi e godervi lo spettacolo.

Info web https://www.facebook.com/events/3971492429589638/

Sabato 25 luglio 2020, ore 21.15

I Solisti Veneti

Recital della chitarrista Filomena Moretti

Informazioni:

cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Info web https://www.facebook.com/events/994994200955068/

Domenica 26 luglio 2020, ore 21.15

Sonata a 4 piedi

Teatro dei piedi di Kibel e Gonzales

La magia del “teatro dei piedi” si raddoppia in questo spettacolo unico al mondo, ricco di coreografie e storie adatte a tutte le età.

È il risultato della sinergia artistica di Laura Kibel e Veronica Gonzalez che, insieme, hanno portato questo nuovo repertorio pieno di ritmo, colori e comicità, in prestigiosi Festival in tutto il mondo.

Qualcosa di spettacolare che arriva al cuore del pubblico attraverso la bravura e la simpatia delle due amatissime artiste che utilizzeranno anche un tocco di musica dal vivo.

Info web https://www.facebook.com/events/3014768831947859

---

Sabato 25 luglio 2020, dalle 16 alle 20

Parco Ulivi di Gerusalemme

Girovagarte Junior

Arci Padova

Laboratori, giochi e spettacolo dalle 16 laboratorio creativo "Crea il tuo taccuino dei colori" con l'associazione Onda Creativa

Quizzone per tutti con Open Mind Drum Circle con Ritmolandia

Dalle 18 Il Geo con il Circo Fungo

Spunta in ogni festa, piazza, città, accompagnato da un enorme arcobaleno!

Tutti parlano del CIRCO FUNGO, il primo spettacolo-laboratorio di giocoleria itinerante per grandi e piccini. 1 pista da circo, 6 valigie, 8 tipi di attrezzi, più di 150 strumenti, numeri incredibili, sfide di abilità, giochi di gruppo… all’ombra di un fungo gigante! Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in un unico spettacolo da Geo il giocoliere e pronti per essere provati. Divertimento assicurato!

Ingresso

Tutti gli spettacoli, eccetto dove indicato, sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite girovagarte2020. eventbrite.it dove sono anche indicate le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid.

Info

cell. 348 4410815

email girovagarte@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/GirovagartePadova

profilo Instagram www.instagram.com/girovagarte_padova

Gallery