Girovino: degustazione enogastronomica all'enoteca La Moscheta

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/930707550626461/

Sabato 19 ottobre all'enoteca La Moscheta torna per il sesto anno consecutivo l'happening di degustazione enogastronomica rivolta a clienti abituali e appassionati del buon vino.

Le porte de La Moscheta apriranno dalle ore 11 e fino alle 18.45 - l'enoteca chiuderà alle ore 20 - sarà possibile incontrare e confrontarsi con 50 fra i maggiori produttori di vini italiani e francesi, presenti all'evento con oltre 150 etichette, assaggiando inoltre prodotti gastronomici selezionati e proposti in abbinamento ai vini.

Durante la giornata non sarà svolto l'abituale servizio al banco, ma per i partecipanti sarà possibile accedere a un'apposita scontistica del 10% per l'acquisto dei vini delle etichette in degustazione.

Ingresso

Il costo dell'ingresso è fissato in 30 euro.