“Le vetrine dell’Arte”: Giuliano Trombini alla galleria Samonà

La mostra rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte” che permette a un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

La Mostra permette ai visitatori di conoscere il lavoro di un Artista come Giuliano Trombini che a dispetto della sua età anagrafica non finisce mai di stupire per la freschezza delle sue proposte artistiche: in esposizione circa una quarantina di opere perlopiù incentrate sulla reinterpretazione in chiave pittorica dei più noti fumetti realizzati tra gli anni ‘70 ed oggi e che hanno caratterizzato la sua adolescenza. Spiderman, Tex, Zagor, Diabolik, Corto Maltese ed altri eroi rivivono sulle tele di Trombini come personaggi reali inseriti nel contesto cittadino, mescolati alle persone con le quali condividono la quotidianità. Una forma di New Pop Art reinventata, dove i personaggi “Pop” divengono attori del quotidiano e si mescolano all’umanità distratta e frettolosa che sembra non accorgersi della loro presenza.

La grande capacità espressiva raggiunta con l’esperienza, la notorietà in campo nazionale e la capacità di toccare corde segrete dell’animo di ognuno di noi rendono ogni sua Mostra un’esperienza sensoriale che si completa quando si incontra l’uomo “Trombini”, schivo, quasi timido ma, da buon emiliano, sempre pronto alla battuta ed al sorriso spontaneo.

Giuliano Trombini inizia la sua attività artistica come cartellonista e grafico pubblicitario. Successivamente si dedica all’esecuzione di vari murales e illustra copertine di libri e romanzi; dalla metà degli anni ‘70 si dedica esclusivamente alla pittura.

Ha collezionato oltre cento mostre personali e presenziato ad altrettante esposizioni collettive e manifestazioni, in diverse città in Italia, Europa e U.S.A. Recentemente ha esposto presso il Museo Internazionale del Vetro di Montegrotto Terme (PD).

La rassegna Le vetrine dell’Arte è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

CD STUDIO D’ARTE

Carlo Silvestrin +39 333 447 8044

Giada Chervatin +39 347 833 6634 – Anna Ferrarese +39 340 223 9091

info@cdstudiodarte.it