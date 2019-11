Soviet Studio Night: Glincolti live al Circolo Quadro di Cittadella

Tornano sabato 9 novembre le "Dischi Soviet Studio Night" nel luogo dove tutto ebbe inizio (quel lontano 2007). Atmosfere funky con contaminazioni psichedeliche dal sapore seventies, per farvi ballare e sudare. A seguire un DJ set tematico di GAS

Dalle 22.30 - Ingresso libero - No tessera.

GLINCOLTI - Formatisi nel 2007, Glincolti esordiscono nel 2010 con l'album "Visti e imprevisti” (Go Down Records), seguito dall'omonimo "Glincolti" (Go Down Records, 2012) che vede la partecipazione di Enrico Gabrielli. Il 3 dicembre 2016 è il turno di "Ad occhi aperti", di cui è stata pubblicata anche una versione live in vinile nel 2019. Hanno condiviso il palco con Interpol, Gogol Bordello, Calibro 35, Mellow Mood, Bud Spencer Blues Explosion. Glincolti sono Roberts Colbertaldo (batteria), Andrea Zardo (basso), Alberto Piccolo (chitarra) e Alex Donanzan (chitarra).

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/968843563496236/