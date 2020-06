GlobalHealthNow con Massimo Chiappa e Marco Ruocco: "Le ONG bresciane nella lotta al covid19"

Nell’ambito della seconda edizione del “Festival della salute globale“, in programma dal 12 al 15 novembre 2020, vengono proposte, attraverso la pagina Facebook, una serie di testimonianze, documenti ed interventi con i maggiori esperti di salute globale del mondo.

È possibile seguire gli approfondimenti ogni lunedì, dalle ore 17 sulla pagina Facebook del Festival della Salute Globale.

Inoltre, il mercoledì vengono proposti momenti di dibattito.

Il Festival è progettato dagli Editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Vella e Walter Ricciardi, in collaborazione con il Comune di Padova e l’Università di Padova e in partnership con Medici con l’Africa - Cuamm.

L'evento

Mercoledì 10 giugno

Massimo Chiappa (Medicus Mundi Italia) dialoga con Marco Ruocco (Isinnova)

“Profit e no-profit insieme nella lotta al Covid-19”

Dettagli

Le ONG bresciane insieme a Isinnova, l’azienda che ha stampato in 3d le valvole per i respiratori e trasformato le maschere subacquee per adattarle alle esigenze delle terapie intensive, vogliono contribuire concretamente a realizzare un progetto per diffondere la tecnologia nei Paesi a risorse limitate, fornendo materiale di stampa e supporto tecnico, per affrontare l’emergenza COVID-19. Distribuire l’attrezzatura e la conoscenza della stampa 3d apporterà vantaggi non solo per l’emergenza, ma costituirà un’opportunità per il futuro, come strumento tecnologico all’avanguardia, a disposizione degli ospedali e centri medici che la riceveranno gratuitamente.

Info web

https://www.facebook.com/events/603497170288832/

https://www.facebook.com/festivalsaluteglobale