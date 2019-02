"Le glorie degli Obizzi", visita teatrale itinerante in costume al castello del Catajo

Uno speciale ed esclusivo appuntamento per conoscere le glorie del Catajo e dei suoi personaggi in un modo del tutto eccezionale. Una visita itinerante tra saloni affrescati, cortili e terrazze guidati dall’interpretazione teatrale di TeatrOrtaet, attori di fama nazionale che hanno incantato il pubblico dei più importanti musei italiani. Un modo nuovo e seducente che riavvicina il Catajo al teatro, di cui è stato palcoscenico nei secoli e una occasione per vivere in modo diverso un luogo pieno di storia e di storie.

Dettagli

Data: domenica 31 marzo

Ora: 11 – 12.30

Biglietti

Ingresso 18 euro a persona. Partecipazione su prenotazione con posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/le-glorie-degli-obizzi-visita-teatrale-itinerante-in-costume/