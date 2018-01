"La gnosi e il Cristianesimo esoterico", incontro allo Studyo Yoga di Padova

Sabato 27 gennaio allo Studyo Yoga di Padova si svolge la seconda conferenza del ciclo "Dai misteri antichi alla scuola di Michele - origini e sviluppo dell’esoterismo occidentale", dal titolo "La gnosi e il Cristianesimo esoterico".

Nella conferenza prosegue il viaggio nel tempo alla ricerca delle origini dell'esoterismo occidentale, soffermandosi su due grandi fenomeni spirituali manifestatisi dopo la nascita di Cristo.

Il primo è la gnosi, che fu un movimento spirituale a tutto tondo (che possedeva cioè una propria filosofia, dottrina religiosa ed esoterica) a carattere iniziatico, molto articolato e complesso, che si manifestò nel mondo ellenistico greco-romano tra il II e il IV secolo d.C. Il termine deriva dalla parola greca gnósis (γνῶσις), che significa "conoscenza".

Sebbene venga collocato in seno al cristianesimo delle origini, alcuni studiosi ritengono che esso fosse antecedente, e riconducibile in parte al platonismo, all'ebraismo del Secondo Tempio, alle religioni misteriche e allo zoroastrismo.

L'altro movimento è invece prettamente cristiano. Un'idea largamente diffusa è quella che esso non esista o sia mai esistito un insegnamento occulto e che l'unico insegnamento Misterico esistente (quello dell'Eucarestia e della morte e resurrezione di Cristo) sia del tutto essoterico; idea spesso propugnata con il vanto e l'orgoglio del fatto che il Cristianesimo dice e insegna tutto quanto ha da dire e da insegnare a tutti, nessuno escluso. In realtà i "Misteri di Gesù", termine che sarebbe suonato familiare alle orecchie dei cristiani dei primi secoli, custodivano, al pari dei Misteri Minori e Maggiori, una parte occulta e segreti rivelati soltanto a pochi eletti.

RELATORE

Alessandro Benati, nato a Bologna dove vive e lavora, dopo studi scientifici si occupa di informatica. Da molti anni studia le opere di Rudolf Steiner e dei maestri della tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici.

Dal 2014 ha iniziato a tenere conferenze e seminari divulgativi sui temi fondamentali dell’Antroposofia e sull'Esoterismo.