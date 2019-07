God Is An Astronaut live al parco della Musica

Hellfire Booking è orgogliosa di presentare il ritorno in Italia dei :

God Is An Astronaut

Opening: Winter Dust

Nati nei primi anni del secondo millennio in Irlanda, i GOD IS AN ASTRONAUT sono senza ombra di dubbio una delle migliori realtà europee nel loro genere. Capaci di dare vita ad un Post-Rock strumentale dalle atmosfere malinconiche con un impatto musicale devastante, la Band si è ritagliata nel corso degli anni un posto di tutto rispetto a livello mondiale, quasi da essere considerata un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere.

Il loro mix unico e inconfondibile di sonorità ha reso i loro album in studio delle vere e proprie pietre miliari del Post Rock facendo avvicinare al genere persone di ogni età e cultura musicale.

Reduci dal loro ultimo acclamatissimo album “Epitaph” e dopo il successo delle ultime date in Italia,i 5 musicisti Irlandesi torneranno a trovare i loro fans della penisola per ben quattro appuntamenti esclusivi in programma la prossima estate rispettivamente a Milano , Roma , Molfetta e Padova.

Non perdete l'occasione di farvi trasportare dalle melodie e dalle atmosfere uniche dei GIAA!

Quando e dove

14 luglio | Parco della musica Padova

Per informazioni

