“God's not dead 2” proiezione all’MPX

Il film “God's not dead 2” sarà proiettato a Padova martedì 30 maggio ore 20 al multisala pio X - MPX - Via Antonio Francesco Bonporti, 22 - 35141 Padova. La prima serata avrà una breve introduzione al film del fondatore della Dominus Production, Federica Picchi Roncali. Saranno presenti i responsabili delle associazioni culturali più rilevanti sul territorio.



Ispirato a una causa legale reale God's not dead 2 affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione e di opinione. Il film evidenzia inoltre il pericolo di manipolazione delle informazioni da parte dei principali media e invita lo spettatore ad interrogarsi sui grandi valori della vita, arrivando a domandarci... quanto siamo disposti a rischiare per difendere la verità?



La replica si terrà sempre presso il MULTISALA PIO X - MPX Lunedì 5 Giugno ore 20.30.