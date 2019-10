Godspeed You! Black Emperor, live all'Hall di Padova

Godspeed You! Black Emperor

📅 Martedì 19 novembre

📍 Hall, Padova

Unica data italiana

Godspeed You! Black Emperor: una data italiana annunciata nel loro tour europeo!

Ingresso

🎫 Biglietti disponibili su Ticketone: bit.ly/GodspeedYouTicketone

E su DIYTicket: bit.ly/GodspeedyouDIY

🎫Prezzo Intero: 28 + 3 d.p🎫

La band canadese tornerà dal vivo in Italia il 19 Novembre a Padova, HALL, per il tour europeo a supporto del loro sesto disco “Luciferian Towers” uscito a fine 2017 per Constellation Records.

Organizzato da Locusta Booking e Veneto Jazz all'interno della nascente rassegna AAVV - autori vari indipendenti.

Info web

https://www.facebook.com/events/443635226207092/

https://www.diyticket.it/events/Musica/2650/godspeed-you-black-emperor-padova-biglietti?