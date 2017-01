"Gold Pedrocchi Wedding Cafè" in sala Rossini

La sala Rossini dello storico Caffè Pedrocchi si illumina di bianco per il secondo appuntamento con "Gold Pedrocchi Wedding Cafè", l’evento dedicato al matrimonio, occasione perfetta per le coppie di fidanzati che hanno deciso di sposarsi e che possono scoprire in prima persona l’offerta della nuova gestione Pedrocchi per il giorno più speciale di ogni storia d’amore.

Arte e lusso si uniscono dando vita a una festa esclusiva in puro stile retrò, elegante e raffinata, in cui poter rivivere gli antichi splendori degli anni Venti e sperimentare sensazioni ed emozioni legate al giorno del matrimonio.

Sabato 4 febbraio, partire dalle 19.30, un aperitivo e una cena di gran classe sono lo scenario in cui le coppie hanno l’opportunità di conoscere il mondo Pedrocchi, aggiornato sulle ultime tendenze in tema: l’esclusiva e storica location, l’ottima cucina, la selezionata offerta di partner in grado di proporre soluzioni ad hoc e adeguate a ogni tipo di esigenza, con esperienza e professionalità.

A marzo 2016, per la prima volta il Caffè Pedrocchi ha aperto le porte ai matrimoni civili: una grande opportunità, per tutte le coppie del mondo, di poter pronunciare il tanto atteso "Sì" nella cornice del prestigioso locale padovano, vero e proprio simbolo nazionale, ricco di arte, cultura e storia, che ha assistito alla nascita dei primi moti risorgimentali.

L’atmosfera art decò, gli specchi barocchi e l’ispirazione dei “ruggenti anni Venti” diventano la scenografia ideale per il giorno del matrimonio: ogni coppia, italiana o straniera, può scegliere di celebrare la cerimonia in una delle romantiche e storiche sale, sotto i riflessi dorati della sala Rossini, oppure nella luce candida della sala Rinascimentale.

GLI INVITATI

Sono invitate a partecipare solo coppie che stanno pianificando il proprio matrimonio tra il 2017 e il 2018.

INFORMAZIONI

Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio, 15

049.8781231 - eventi@caffepedrocchi.it - www.caffepedrocchi.it