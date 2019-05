Golden Prize International Contemporary Art 2019 al QueenArtStudio Gallery

Il premio

Golden Prize Venice 2019

International Contemporary Art Expo

con il Patrocinio del Comune di Padova e della Provincia di Padova

Cerimonia

Cerimonia di premiazione e inaugurazione 1 giugno

Riviera Tito Livio 75 padova ore 18

Dettagli

L'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio sarà presente all'inaugurazione.

L'expo sarà in scena negli spazi espositivi di QueenArtStudio Gallery a Padova dall’ 1 al 15 giugno 2019.

Quindici giorni di rassegna ,durante il periodo più importante per la città di Padova,per l’enorme l’affluenza di visitatori nel corso delle festività di Sant’Antonio Patrono della città, che saranno ,da una parte una occasione per selezionare Artisti da inserire nell'evento previsto durante la Biennale di Venezia 2019 di Ottobre 2019 a cura di QueenArtStudio e dall’altra la ricerca da parte della Galleria di Artisti talentuosi da promuovere, e con cui cominciare una possibile collaborazione. Si tratta un Concorso Artistico Internazionale, rivolto a tutti gli artisti o gruppi di artisti, professionisti e non, provenienti da qualsiasi paese del mondo.

Le Opere d'Arte in Concorso di disegno, pittura, scultura, video, fotografia, grafica, mix media, installazioni in esposizione sono degli Artisti

Adriana Arevalo - Argentina;

Alberto Milano - Italia;

Alessandro Priolo - Italia;

Alexander Zuleta - Guatemala/Messico;

Andrea Plank - Austria;

Andrejs Bovtovičs - Lettonia;

Anna Ferretti - Italia;

Anna Lazzarini - Italia;

Antonella Carraro - Italia;

Antonella Loschi - Italia;

Carmela Oggianu Caroggi - Italia;

Carmelo Anzalone - Italia;

Carol Carpenter - Usa;

Chris Jokiel (Sylwerius) - Danimarca;

Christopher Good - Inghilterra;

Ciaran ‘O Brien - Irlanda;

Cindy I Keefer - Usa;

Daniela Delle Fratte - Italia;

Daniele Digiuni - Italia;

David Dagaro - Palma Di Maiorca;

Emanuele Gayet - Italia;

Federica Fontolan - Italia;

Francesca Castro - Italia;

Janine Reeves - Uk/Italia;

Jhoannes Patzelt - Germania;

Josè Luis Lorenzo Diaz - Cuba;

Kalin Luy Ken - Usa;

Laura Gioso - Italia;

Libero Alasci - Italia;

Linda Riseley - Australia;

Lucie Beaulaton - Francia;

Luise Gandon - Francia;

Marta Pesce - Italia/Inghilterra;

Mukesh Shrestha - Nepal;

Nadia Tagliapietra - Italia;

Orlando Allocca - Italia;

Pb Wood Art - Italia;

Petra Mihajlovic - Serbia;

Raouf Meftah - Tunisia/Francia;

Regina Goldelman - Israele;

Renzo Sbolci - Italia;

Roberta Del Conte - Italia;

Sabrina Garzelli - Italia;

Sinikka Elfving - Norvegia;

Spiridoula Dimou - Grecia;

Stefano Boaretto - Italia;

Susanna Panfili - Italia;

Szabolcs Batorfi - Ungheria;

Tamara Rakic - Serbia;

Uma Aslam - Inghilterra;

Vik Schroeder - Austria;

Vincenzo Biavati - Italia.

Tutte le Opere degli Artisti saranno consultabili nel catalogo cartaceo realizzato dallo Scrittore e Giornalista Pablo Ayo e nel videocatalogo on line della mostra, e la rivista on line dedicata ai vip dello spettacolo Amax Star Magazine pubblicherà interessanti articoli sull'evento

L'obiettivo del Premio è quello di promuovere gli Artisti iscritti, dando la possibilità agli stessi di entrare a far parte concretamente del mercato dell'Arte Contemporanea Nazionale e Internazionale e networking.

Questo progetto si presenta come un’indagine aperta e un mettersi a confronto da parte degli Artisti ,che si sottoporranno al giudizio di Esperti, Galleristi, Critici del Settore e Responsabili di Sedi Prestigiose

I premi

La selezione della giuria, porterà all'individuazione di 10 Artisti da premiare

L'ammontare dei premi prevede Esposizioni Personali Premio in Galleria QueenArtStudio ,la partecipazione di diritto e gratuita con una o più Opere al prossimo Singolare Evento durante il periodo della Biennale d'Arte a Venezia* che è una tra le più importanti e prestigiose Manifestazioni Internazionali d'Arte Contemporanea al Mondo, su uno Yacht di Lusso Ormeggiato nella città ad Ottobre 2019, nei pressi dei Giardini della Biennale, inoltre partecipazioni a Collettive Prestigiose , Minipersonali, in mostra sia presso la Galleria QueenArtStudio stessa, che presso stimate sedi che convivono nei pressi di QueenArtStudio Gallery* come il singolare Caffè Letteraio Treccani * a Padova, o che collaborano con QueenArtStudio come la Galleria I.Contemporary ArtGallery di Boston* in America e infine partecipazioni ad Eventi e Fiere Internazionali in previsione per l’anno 2019-2020.

Tutti gli Artisti riceveranno Attestato e Medaglia di Merito Golden Price 2019, indipendentemente dal Premio.

L'artista, Raouf Meftah (Tunisia/Francia) si cimenterà, durante il vernissage, in una dimostrazione di arte calligrafica.

Visite alla mostra

La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno dal mart al sab ore 16.30-19.30

Info web

http://www.queenartstudio.it/programma-2019/golden-prize-2019/

https://www.facebook.com/events/566270740533313/