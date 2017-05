Golosa Bike, eccellenza gastronomica in bibicletta tra i colli Euganei

L'appuntamento con l'eccellenza gastronomica in bicicletta si rinnova domenica 21 maggio per la tredicesima edizione di Golosa Bike tra i colli Euganei.

La manifestazione è un viaggio in bicicletta divertente e piacevole attraverso il paesaggio euganeo e i suoi prodotti.

Anche in questa edizione un completo menù itinerante attende i partecipanti, che saranno accompagnati da una guida naturalistica e dagli agricoltori de La Strada del vino dei colli Euganei, alla scoperta di luoghi insoliti e delle eccellenze enogastronomiche.

PERCORSO E PRODOTTI

Il percorso vi porterà alla scoperta del versante orientale dei Colli.

Seguendo piste ciclabili e argini di antiche vie navigabili seguirete un itinerario del gusto che vi consentirà di conoscere il profumo dell'olio extravergine di oliva, la sopressa del salumificio Fontana, la ricotta fresca del caseificio Morandi e ancora l'hamburger d'oca dell'agriturismo Littamè e il profumo del caldo Merlot dell'azienda Salvan e degli altri vini delle aziende ospiti.

Ogni visita sarà l'occasione per nuove scoperte: visiterete Battaglia Terme e il suo Museo della Navigazione Fluviale, degusterete i prodotti gastronomici dei colli Euganei e sarà aperta, in via eccezionale, villa Selvatico Sartori a Battaglia, dove concluderete l'esperienza con il dessert.

DETTAGLI

L'evento si svolge con partenza alle 9.30 e rientro a Battaglia alle 17.30 circa.

Partenza da Battaglia Terme, parco ex-Inps in viale dei Colli Euganei.

Prima tappa: frantoio Colli del Poeta a Valsanzibio

gnocco fritto e sopressa del salumificio Fontana di Este, ricotta fresca e olio extra vergine di oliva abbinati al Manzoni bianco dell'azienda Reassi di Rovolon

www.collidelpoeta.com - www.reassi.it - www.salumificiofontana.it

Seconda tappa: azienda Il Pianzio di Galzignano Terme

risotto agli asparagi, abbinato al Cà Nova Bianco dell'azienda

www.ilpianzio.it

Terza tappa: azienda vinicola Salvan - Vigne del Pigozzo

hamburger d'oca con contorno di verdure abbinato al Colli Euganei Merlot D.o.C.

www.salvan.it - www.michelelittame.it

Quarta tappa: villa Selvatico per il dessert

focaccia con riduzione di Fior d'Arancio abbinata al Fior d'Arancio spumante dell'azienda La Mincana

www.lamincana.it

Visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme per conoscere l'affascinante storia del lavoro e della vita dei "barcari"

www.museonavigazione.eu

NOLEGGIO BICICLETTE

L'itinerario è adatto a tutti, purché si abbia una bicicletta con le ruote gonfie e buoni freni.

Se non si ha la bicicletta la si può noleggiare a 10 euro per tutta la giornata.

Prenotazione tramite mail a info@stradadelvinocollieuganei.it

Sono disponibili biciclette con pedalata assistita prenotabili tramite mail a michele@venetoemotion.com entro giovedì 18 maggio.

Per quanti non se la sentano di arrivare fino all'azienda Il Pianzio sarà possibile lasciare le biciclette e raggiungere l'azienda a piedi, oppure portare le bici a mano (la salita è breve).

ISCRIZIONI

info@stradadelvinocollieuganei.it entro martedì 16 maggio