Golosa Bike: l’escursione in bicicletta più golosa dei Colli Euganei, partenza da Monselice

Ritornano gli eventi Golosi di Strada del Vino Colli Euganei per un 2020 ricco di appuntamenti! Per ogni stagione un’escursione golosa in bici o a piedi per scoprire il territorio euganeo, i vini e le aziende di Strada del Vino.

Golosa bike domenica 10 maggio

Il primo appuntamento è domenica 10 maggio con Golosa Bike Spring Edition. Un’occasione imperdibile per vivere una giornata di primavera all’aria aperta, immersi nella natura dei Colli Euganei, all’insegna del divertimento, dei vini euganei e delle eccellenze culinarie del territorio.

Alla scoperta delle leggende, delle storie e dei racconti che si tramandano fra le mura dei castelli euganei.

Dettagli

L’escursione enogastronomica in bici si terrà domenica 10 maggio 2020. Un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata all’aria aperta, immersi nella natura dei Colli Euganei, all’insegna del divertimento, dei vini euganei e delle eccellenze culinarie del territorio.

L’itinerario ci porterà ad esplorare il versante sud dei Colli Euganei alla scoperta delle leggende, delle storie e dei racconti che da centinaia d’anni si tramandano fra le mura dei castelli euganei: il Castello di Este, il Castello di Valbona e le suggestive rovine del Castello del Monte Cecilia. Accompagnati da Stefano Benetton, guida ambientale escursionistica, esploreremo pedalando il territorio alla ricerca dei tesori euganei tra storia, natura e sapori.

Durante l’escursione sono in programma tre tappe golose per scoprire i sapori e i profumi dei Colli Euganei, ristorarsi e conoscere le aziende del territorio. A ogni sosta troverete un produttore di Strada del Vino, che vi accoglierà con una proposta enogastronomica creata per l’occasione e vi racconterà la storia dell’azienda.

Ecco l’itinerario di Golosa Bike 2020

Ore 9 Registrazione - Ritrovo a Monselice presso l'Ufficio Informazioni Turistiche Via del Santuario, 2 35043 Monselice PD

https://goo.gl/maps/qUhZb5r66VR8HbaN9

Ore 9.30 Partenza

Prima Tappa Golosa Bike 2020 al Salumificio Fontana a Este Seconda Tappa Golosa Bike 2020 a La Roccola Cantina e Agriturismo a Cinto Euganeo Terza Tappa Golosa Bike 2020 a Il Molino degli Euganei a Baone

Ore 17.30 Arrivo a Monselice e termine evento

Note tecniche

Lunghezza: 45 km circa

Dislivello: pianeggiante con leggere ondulazioni

Difficoltà: ●●●○○

Biciclettata adatta per i ragazzi dai 10 anni in su.

L’itinerario è accessibile a tutti. Si consiglia di avere una bici con le gomme gonfie e controllate. In caso di eventuale manutenzione di emergenza saranno a disposizione tecnici esperti.

Il gruppo sarà seguito da un nostro furgone per ogni necessità in caso di assistenza e per il trasporto dei vostri acquisti nelle aziende di Strada del Vino.

Equipaggiamento

Abbigliamento adatto per la bici

Giacca impermeabile

Zainetto, 1 litro di acqua e snack

Casco

Costi e modalità di partecipazione

Over 18: 40 euro

10-17 anni: 18 euro

Per iscriversi a Golosa Bike 2020 è necessario registrarsi. Per iscriverti clicca qui.

È richiesto un acconto di 20 euro a persona con bonifico.

IBAN: IT85Z0533662380000040160828

Causale: Acconto Golosa Bike 2020, specificare il nome dell’intestatario dell’iscrizione

Esempio: Acconto Golosa Bike 2020 Mario Rossi

Noleggio bici al punto di partenza

City bike: 12 euro

Mountain bike da ragazzi per 8-13 anni: 12 euro

City bike elettriche: 19 euro

Mountain bike elettriche: 29 euro

Casco: 2 euro

Per prenotare e noleggiare la tua bici Coop. A perdifiato: +393336549391 – info@aperdifiato.com

Info web

Tutte le info sull’evento e sulle modalità di registrazione clicca qui

https://www.facebook.com/events/185066359504959/