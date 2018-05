Golosa Bike: degustazioni, arte, cultura in bicicletta nei paesaggi dei colli Euganei

L’appuntamento con l’eccellenza gastronomica in bicicletta si rinnova domenica 20 maggio per la 14esima edizione di Golosa Bike.

Gusto, arte, cultura

Golosa Bike è un viaggio in bicicletta divertente e piacevole attraverso il paesaggio euganeo e i suoi prodotti. Anche in questa edizione un completo menù “itinerante” attende i partecipanti che saranno accompagnati da una guida naturalistica e dagli agricoltori alla scoperta di luoghi insoliti e delle eccellenze enogastronomiche.

Il percorso vi porterà alla scoperta di uno dei versanti dei colli Euganei lungo l’anello ciclabile. Seguendo piste ciclabili e argini di antiche vie navigabili procederete su un itinerario del gusto che vi consentirà di conoscere le primizie degli orti euganei, il profumo dell’olio extravergine di oliva, i vini Doc e Docg oltre alle prelibatezze delle aziende agricole e agrituristiche.

Ogni visita sarà l’occasione per nuove scoperte, vi fermerete a conoscere i borghi medievali, degustare i prodotti gastronomici dei colli Euganei e visitare alcuni luoghi di suggestivi (torri medievali, castelli, cave museo, ville venete, antiche corti agrarie).

Percorso e tappe

Le aziende che ospiteranno i partecipanti e proporranno i loro prodotti in degustazione nel corso delle varie tappe saranno:

1° Tappa: Agriturismo Alba

antipasto con frittata, schissotto, salame e bruschi selvatici sott’olio accompagnati dal Serprino Doc Colli Euganei dell’azienda La Mincana.

2° Tappa: Vignale di Cecilia

riso venere di primavera abbinato al Benavides della cantina, bianco secco da uve Garganega e Moscato.

3° Tappa: Loreggian Vini

coscia di oca (presidio Slow Food) con i bisi di Baone abbinata al Merlot 2017, un vino secco e di medio corpo.

4° Tappa: Azienda agricola La Pignara

dolci tradizionali preparati dall’agricultore Sandro Zancanella abbinate al Fior d’Arancio spumante dell’azienda Il Pianzio di Galzignano Terme.

Dettagli

Il percorso si sviluppa lungo la pista ciclabile Anello colli Euganei e su strade a basso traffico.

Lunghezza totale circa 40 km.

L’itinerario è accessibile a tutti, basta portare con sé una bicicletta con le gomme gonfie, all’eventuale manutenzione di emergenza ci penseranno tecnici esperti.

Partenza e rientro dal Museo delle macchine termiche Orazio Centanin di Monselice, via Valli 2.

Noleggio bici

Sarà possibile prenotare biciclette a noleggio direttamente al form di prenotazione https://bit.ly/2HY0bHW da ritirare direttamente il giorno dell’evento.

City bike 10 euro l’una, E-Bike 15 euro l'una

Prezzo

Adulti: 30 euro a persona incluse tutte le tappe degustazione itineranti in azienda (assieme formano un pasto completo) e accompagnamento di guida specializzata.

Ragazzi: 18 euro per i ragazzi fino ai 16 anni.

Bambini: i bambini fino ai 5 anni partecipano gratuitamente.

Pagamento in loco prima della partenza.

Informazioni e prenotazioni

Strada del vino Colli Euganei

331.9924777

info@stradadelvinocollieuganei.it