Golosa hike: l’escursione più golosa dei colli Euganei con partenza da Ca' Lustra

Golosa Hike: Giro del Monte Venda e salita al Monastero degli Olivetani.

l’escursione in bicicletta più golosa dei colli Euganei: iro del Monte Venda e salita al Monastero degli Olivetani.

Ecco Golosa Hike Winter Edition, un altro appuntamento goloso di Strada del vino Colli Euganei. Un'escursione enogastronomica a piedi per salire sul Monte Venda, il tetto degli Euganei, punto di osservazione privilegiato per godere del panorama in una domenica di dicembre lungo un itinerario che vi porterà a rifocillarvi delle prelibatezze euganee.

Accompagnati da Stefano Benetton, guida ambientale escursionistica della Cooperativa A perdifiato, scopriremo il Monte Venda e i suoi tesori tra natura, storia e tradizioni.

Un itinerario che ci porterà a conquistare il tetto dei Colli Euganei, regalandoci un panorama mozzafiato a 360° gradi.

In una limpida giornata di dicembre, quando il sole riscalda i colori, davanti a noi potremo scorgere la Laguna di Venezia e ricercare il profilo degli Appennini. E in caso di nebbia? La salita sarà ancora più emozionante e una volta conquistata la cima, rimarremo senza fiato dall’emozione. Sul tetto degli Euganei, accolti dal sole sopra di noi, ci lasceremo sorprendere dalla bellezza delle “Isole senza mar”, avvolte da un mare di nebbia.

Durante l'escursione tre tappe golose per scoprire i sapori e i profumi dei Colli Euganei, ristorarsi e conoscere le aziende del territorio. Ad ogni sosta troverete un produttore di Strada del Vino che vi accoglierà con una proposta enogastronomica creata per l'occasione e vi racconterà la storia dell’azienda.

Pronti a salire insieme a noi sul tetto dei Colli Euganei?

Dove e quando

Golosa Hike Terme e colli Euganei winter edition

Giro del Monte Venda e salita al Monastero degli Olivetani.

📆 Domenica 15 dicembre 2019

Programma

📍 Ore 9 Ritrovo Ca’ Lustra Registrazione e benvenuto

Via San Pietro 50 – 35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

📍 Ore 9.30 Partenza da Ca’ Lustra

📍 Ore 10 1° tappa golosa Colazione a Casa Marina

Via Sottovenda, 3, 35030 Galzignano Terme

📍 Ore 13 2° tappa golosa Pranzo all’agriturismo Alto Venda Via Sassoni 26 Valnogaredo - Cinto Euganeo (PD)

📍 Ore 16 3° tappa golosa Dolce e degustazione finale a Ca’ Lustra via San Pietro 50 – 35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

📍Ore 16.30 Fine della giornata

Costo

Costo 40 euro a persona bambini dagli 8 ai 17 anni 20 euro

Informazioni tecniche

✅ Escursione per persone (bambini di età non inferiore agli 8 anni) abituati a camminare con discreto allenamento Difficoltà media

✅ Dislivello 500 metri distribuiti lungo tutto l'itinerario

✅ Km: 12 circa

🧣 Abbigliamento consigliato

Scarpe da escursionismo/trekking adatte a camminate in collina

Abbigliamento sportivo, possibilmente tecnico

Giacca impermeabile invernale

Berretto, guanti, sciarpa e scaldacollo

Zaino con eventuale coprizaino in caso di pioggia

1 litro d'acqua

Snack energetico

Scarpe di ricambio da tenere in macchina

Maglione di riserva da tenere nello zaino

I posti sono limitati. Per partecipare è necessaria la registrazione

In caso di forte maltempo, l'escursione sarà rinviata nel 2020.

Info web

Facebook https://www.facebook.com/events/2553444601390509/

https://form.jotformeu.com/93112371914351?fbclid=IwAR2QSP1rwvDv9SM4rRCOf9goY3V7bldIeVymPscpos6xXIAblIorKIDxPaw