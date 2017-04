Gomma e Pietro Berselli al Laboratorio I'M di Abano

Sabato 22 aprile il Laboratorio Culturale I’M e l’ Associazione Culturale Khorakhanè presentano i live di:

> GOMMA

> Pietro Berselli

GOMMA (Toska)

Toska è l’album d’esordio dei GOMMA uscito in CD e digitale il 16 gennaio 2017 per V4V-Records in collaborazione con Controcanti. “Tosca” o “Тоска” è un album in tre atti. Tre momenti diversi, tre ambienti diversi, tre penne diverse dietro ogni canzone. Bisognerebbe smetterla di fare canzone che parlino di politica e cominciare a scrivere canzoni in modo politico. E politica sono i rapporti con coloro che ci circondano. Quello che ci attrae di più dello scrivere canzoni è che colma i vuoti tra le persone. Il prologo e l’epilogo dell’album narrano di Alice, del fatto che - nessuno si uccide, che la morte è destino e non si può che augurarsela; un piccolo omaggio a Cesare Pavese, Yorgos Lanthimos e Paolo Marasca.Il resto dell’album parla un po’ di noi, un po’ di tutti.

GOMMA è l’idea, nata nei primi mesi del 2016, da Matteo, Paolo, Giovanni e Ilaria. Vengono dalla provincia di Caserta, quella da cui sarebbe meglio fuggire, che però è anche il filo conduttore che li ha fatti incontrare. Come la gomma, hanno vari modi d’uso. Quello che suonano è il loro foglio illustrativo.

LINK

- FACEBOOK https://www.facebook.com/ pg/gommaband/

- YOUTUBE https://www.youtube.com/ playlist?list=PLLuEFGWr8rHn tKa7sXIvwJrF-R0yypKGq

PIETRO BERSELLI

Pietro Berselli è cantautore bresciano d’origine e padovano d’adozione, inizia a presentare il suo progetto come solista nel 2014. Ad Aprile 2015 esce il primo EP “Debole (Senza regole)” per DischiSotterranei: quattro tracce suonate in solitario, chitarra elettrica e voce, un sound intimo e scarno arricchito da ampi riverberi.

Successivamente si aggiungono batteria, basso, una seconda chitarra e il sintetizzatore nella ricerca di sonorità di più ampio respiro e di atmosfere influenzate dalla scena Post Rock e New Wave.

Pietro Berselli e la sua band, durante la stagione 2015-2016, hanno girato in lungo e in largo l’Italia esibendosi in un tour di circa quaranta concerti curato da Dischi Sotterranei, anche su palchi prestigiosi, come SherwoodFestival, AMA Festival, Sub Cult Fest, condividendo il palco con artisti quali Levante, Cosmetic, L’Officina Della Camomilla, Calcutta, Tre Allegri Ragazzi Morti, Cosmo, Gazebo Penguins e sono scelti dai Garbage per aprire il loro show a Padova e dai seminali Sophia per il recente tour di novembre 2016.

Pietro Berselli e la sua band hanno registrato il primo disco “Orfeo L’Ha Fatto Apposta” al Groove Studio di Casale Sul Sile (VE) con la produzione artistica di Tommaso Mantelli (Captain Mantell, Teatro degli Orrori) tra Febbraio e Marzo del 2016.

“Orfeo L’Ha Fatto Apposta” esce il 13/1/2017 per Dischi Sotterranei .

DISCO – “Orfeo L’Ha Fatto Apposta” in uscita il 13/1/2017 per Dischi Sotterranei

Il titolo suggerisce la chiave di lettura del disco: il mito di “Orfeo ed Euridice” rivisitato sotto una luce moderna. Orfeo decide di illudere Euridice, con la promessa di donarle una seconda vita, per poi tradirla all’ultimo momento, voltandosi. In questo modo, il poeta, grazie al dolore che ha deciso di causare ad Euridice e a se stesso, soffre una seconda volta e dalla sua perdita ritrova l’ispirazione per poter scrivere nuove musiche e poesie, diventando così immortale nel ricordo per la sua fama. Con l’alter ego di un Orfeo sadico e masochista, Pietro Berselli esorcizza i suoi demoni e canta i suoi fallimenti in vista di una rinascita.

LINK:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/ pietrobersellilive/

YOUTUBE - https://www.youtube.com/ watch?v=bOcja--rSAY

************************** ***

APERTURA E INIZIO CONCERTI

Apertura dalle ore 20. Inizio live alle ore 22. Contributo responsabile euro 5.

Ingresso con tessera Associazione Culturale Khorakhanè. Comunicazione riservata ai soci.

ISCRIVITI ONLINE E RISPARMIA TEMPO!

Per risparmiare tempo agli ingressi e non perderti l’inizio dei live, compila comodamente online il modulo per il tesseramento 2017

> Maggiorenni ---> http://bit.ly/ tessera_maggiorenni_2017

> Minorenni ---> http://bit.ly/ tessera_minorenni_2017

Aiutaci, portando già il modulo stampato. Il costo della tessera è di euro 5 e ha validità annuale.

************************** *******

APPROFITTA DELLA CONVENZIONE DEDICATA AI SOCI KHORAKHANÈ

Abbonamento a metà prezzo e sconti sulle tariffe orarie e chilometriche!

Sei socio dell’Associazione Khorakhanè di Abano Terme? Vivi tutti gli eventi presso il Laboratorio Culturale I’M con Car Sharing Padova!

Fino al 31 dicembre 2017, i soci che si abbonano al car sharing godranno di sconti esclusivi grazie alla speciale convenzione pensata per loro:

> Abbonamento annuale a metà prezzo (euro 30 invece che euro 60) per chi lo richiede entro il 31 dicembre 2017

> Tariffa oraria diurna (7 - 22): euro 2 invece che euro 2.50

> Tariffa oraria notturna (22 -7): euro 0.50 invece che euro 1.50

> Tariffa chilometrica: euro 0,35: invece che euro 0.50

Per attivare l’abbonamento a metà prezzo scrivi a info@carsharingpadova.it o chiama il numero 049 566 0162.

#imlab #associazionekhorakhane

TUTTE LE INFO A QUESTO LINK: http://bit.ly/24M5uw