"Gospel soul & Dintorni Festival 2019" tutti gli appuntamenti a Padova

Per celebrare le feste natalizie, la Promovies, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, organizza un festival per diffondere la cultura della musica gospel e soul originale americana mettendola a confronto con le diverse sonorità di artisti italiani.

Scarica tutto il programma nel dettaglio

In programma concerti, incontri, proiezioni, un’escursione, un percorso guidato alla scoperta di immagini legate alla natività e, per i più piccoli, una visita ad una fattoria didattica.

Dove

Fronte del Porto - Una sala in Comune

Sala Carmeli

piazzetta Prosdocimi

Canton della Madonna, via Pelosa, 67 - Saccolongo

Porte Contarine

Battistero del Duomo

Cortile di Palazzo Moroni

Sala dei Giganti

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Programma

Venerdì 29 novembre , ore 20.30 - Fronte del Porto

“Spirituals in jazz option”, concerto con Armando Battiston

Precede il concerto l’incontro con Armando Battiston, presentato da Gianni Vitale

Ingresso gratuito con prenotazione tramite il circuito Eventbrite

Concerto di Natale con Felicia Bongiovanni - soprano e Elisa Cerri - pianoforte

Ingresso gratuito con prenotazione tramite il circuito Eventbrite

“It’s only rock Christmas” con Gloria Cimadamore - voce, Nicola Bertin - chitarra, Paolo Leoni - basso

A seguire concerto con il gruppo Hitalika: Giancarlo Argenti - voce e piano, Davide Pomponio - voce e chitarra, Steve Argenti - batteria

“1,2,3 stalla: Natale in fattoria”, per bambini dai 5 agli 11 anni

Posti limitati, prenotazione su www.promovies.it ore 11.30 - Porte Contarine

“Navigando sulle acque ... a Natale”, escursione guidata sul fiume Piovego

Biglietto 11,88 euro acquistabile tramite il circuito Eventbrite ore 15 - Battistero del Duomo

“Le Opere della Natività” percorso guidato a cura di Gianfranco Maritan e Emanuele Aliotta

Partecipazione gratuita con prenotazione tramite il circuito Eventbrite

Domenica 15 dicembre dalle ore 15.30 - Cortile di Palazzo Moroni

“Concerto di Natale” con il Coro del Cai di Padova

“Le armonie del Natale” concerto con Paolo Zulian - fisarmonica e voce

“It’s only rock”, concerto con Gloria Cimadamore - voce, Nicola Bertin - chitarra, Paolo Leoni - basso, Valentina

Concerto con il gruppo Hitalika: Giancarlo Argenti - voce e piano, Davide Pomponio - voce e chitarra, Steve Argenti - batteria ore 21 - Sala dei Giganti

“The original american gospel” concerto con Virginia gospel ensemble

Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro

Prevendite: Gabbia Dischi (via Dante, 8), 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo, 2), Cartolibreria edicola Ruggero (via Armistizio, 289 Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 Paltana); prevendita on-line sul circuito Vivaticket

Giovedì 19 dicembre - Fronte del Porto ore 20.30

Proiezione film “Sister act” di Emile Ardolino

Ingresso gratuito ore 22

Proiezione documentario “The gospel live” di Chet A. Brewster

Ingresso gratuito

“Lorenzo Lotto e l’arte sacra”, incontro con lo storico dell’arte dell’Università di Verona prof. Enrico Maria Dal Pozzolo

A seguire proiezione del film documentario “Lorenzo Lotto e la crisi del Rinascimento” di Luca Criscenti

Ingresso gratuito con prenotazione tramite il circuito Eventbrite .

“The original american gospel” concerto con Sonya Williams & The voices

Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro

Prevendite: Gabbia Dischi (via Dante, 8), 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo, 2), Cartolibreria edicola Ruggero (via Armistizio, 289 Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 Paltana). Prevendita online sul circuito Vivaticket

Per informazioni

Promovies

cell. 366 4016430

email info@promovies.it

sito www.promovies.it

pagina Facebook www.facebook.com/promovies