“Governance tra obblighi di legge e best practice Ieri – Oggi - Domani”, convegno a Villa Borromeo

Si terrà nel pomeriggio di martedì 6 febbraio a Villa Borromeo (Sarmeola di Rubano) dalle 15 alle 19 il convegno “Governance tra obblighi di legge e best practice Ieri – Oggi - Domani” organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova e dalla Fondazione Marisa Bellisario.

Sarà presentata la Ricerca dell'ODCEC di Padova sulla realtà della Provincia di Padova: “I board delle Partecipate Pubbliche e delle Società di Capitali: situazione attuale, comparazione con precedente ricerca, confronto con le realtà delle Province di Vicenza, Verona, Udine.

Un'occasione per fare il punto sulla governance aziendale in fase di scadenza del vincolo normativo posto dalla legge Golfo-Mosca sulla presenza di genere nei board delle società quotate e delle società partecipate pubbliche. Ne discutono esponenti del mondo professionale, imprenditoriale e politico comunale e regionale.

Dopo i saluti istituzionali di Dante Carolo presidente ODCEC Padova e di Giustina Destro presidente delegazione Veneto della Fondazione Marisa Bellisario seguirà la presentazione della Ricerca dell'ODCEC di Padova sulla realtà della Provincia di Padova: “I board delle Partecipate Pubbliche e delle Società di Capitali: situazione attuale, comparazione con precedente ricerca, confronto con le realtà delle Province di Vicenza, Verona, Udine” a cura di Annalisa Cavuto per la Commissione Pari Opportunità ODCEC Padova.

A seguire la tavola rotonda, moderata dal giornalista Gianluca Versace su “La Legge Golfo – Mosca: alla luce dello stato dell'arte è necessaria la proroga dei vincoli posti?” con: Anna Barzon – Consigliere del Comune di Padova; Enrico Berto – Presidente del Consiglio di Amministrazione di Berto’s Spa Chiara Cattani – Presidente del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità Padova; Luisa Delgado – Amministratore Delegato di Safilo Group; Caterina Scagnolari – Dottore Commercialista e Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’ ODCEC di Padova.

Alla seconda tavola rotonda “Enti Pubblici e Imprese: come cambiano i criteri di selezione della Governance – proposte per il futuro” parteciperanno Claudia Alessandrelli – Notaio, componente Giunta Nazionale di CONFPROFESSIONI – delegata pari opportunità; Elena Donazzan – Assessore della Regione Veneto e responsabile del Dipartimento di Pari Opportunità; Lella Golfo – Presidente della Fondazione Marisa Bellisario; Maria Cristina Gribaudi – Presidente della Fondazione musei civici di Venezia e Amministratore unico di Keyline Spa; Carmen Pezzuto – Dottore Commercialista e Consigliere per le Pari Opportunità dell’ ODCEC di Padova.

La cittadinanza è invitata.