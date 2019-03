Grace Quaranta live al Conamara

Serata di musica imperdibile venerdì 22 marzo al Conamara di Torre

Special Guest Grace Quaranta , la cantante dalla voce nera che ha duettato tra gli altri con Bono Vox e The Edge del mitico gruppo U2 al matrimonio del maestro Luciano Pavarotti .

Grace Quaranta sarà live dal Conamara, un’occasione irripetibile per percorrere un viaggio incredibile nel rock / blues con un’artista dalla voce inconfondibile e dal forte background musicale costruito con “sangue, sudore e lacrime” in una lunga gavetta “live”

Grazia Quaranta ha partecipato ai più importanti festival jazz e blues: al Jazz Festival di Nizza,(duettando con John Ellison), Porretta Soul Festival,(in due diverse occasioni con Andrea Mingardi e con una propria formazione), Torrita blues festival, il Blues river festival.

La sua straordinaria voce nera trascina lo spettatore in quel leggendario immaginario fatto di blues, soul e rock.

Interprete esplosiva di Etta James, Aretha Franklin, B.B. King, Otis Redding, la leggendaria Janis Joplin., Beth Hart.

Al basso per rendere la serata ancor più “elettrica” Rita Girelli bassista ormai internazionale.

Ex bassista della Fandango Band, insieme al suo gruppo vince, in Australia, nell’ ambito del Bridgetown Blues Festival (Festival Blues Nazionale) il premio come migliore band di Blues elettrico (Most Outstanding Electric Band).

Nel 1996 Gaetano Pellino e Rita Girelli sono di nuovo in Italia seguiti da Reg Zar e da un nuovo elemento, Bryan Retter esperto organista e pianista. Rita partecipa a tutto tondo al progetto Groove City che nasce dalla collaborazione musicale, ma ancor prima dalla profonda amicizia, che lega quattro musicisti da molto tempo attivi e conosciuti nell’ambito della musica bolognese.

Collabora recentemente con il noto chitarrista italiano Tolo Marton.

Completano la formazione l’ormai noto batterista padovano Alessandro Friso (tra i vari ha suonato con Burns, Braido e Poggipollini), e Antonio Lombardi alla chitarra, chitarrista dei conosciuti The Woodstock Experience.

Il concerto inizia alle ore 22

E’ consigliata la prenotazione per la cena.