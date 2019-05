Gran Galà lirico "Amor Dolcemente" a palazzo Zacco Armeni

Sabato 1 giugno, alle ore 17, nella prestigiosa sala di Palazzo Zacco Armeni, il Circolo della Lirica di Padova presenta il Gran Galà lirico Amor Dolcemente. Al pianoforte M° Stefania Zanesco.

Dettagli

Arie, romanze e duetti di celebri opere trasporteranno lo spettatore nelle atmosfere melodrammatiche, romaniche o buffe delle opere dei grandi compositori, da Mozart, Bellini, Rossini, a Gounot, Saint-Saëns, Verdi, Puccini… Protagonisti dell’appuntamento musicale sono giovani cantanti lirici, anche in carriera, provenienti da Russia, Giappone, Italia…, artisti dell’Accademia lirica, condotta, nella sessione di maggio, dal soprano russo Ljuba Kazarnovskaya. Ljuba, moscovita, dal 1981, si trova al centro della vita musicale e culturale in Russia. L’attività concertistica la porta ad interpretare i ruoli più importanti delle opere di Tchajkovskij, Rimskij-Korsakov, Leoncavallo, Puccini, Verdi, Mozart, Strauss… Condivide il palcoscenico dei teatri più prestigioso con artisti del calibro di Domingo, Carreras, Pavarotti, Nucci, Cappuccilli ed è diretta da registi quali Zeffirelli, Egoyan, Teymor. La sua ricca discografia comprende registrazioni per DGG, Philips, Naxos, Melodia. Nel 1997 crea in Russia la Fondazione Liubov Kazarnovskaya per sostenere l’arte e il canto lirico. Invita regolarmente i più noti maestri del Belcanto (Scotto, Cura, Estes, Bonisolli) per concerti e corsi di perfezionamento. Nel 2000 è presidente capo del Consiglio di Coordinazione creativo del Centro culturale Città Unite e nel 2002 è nominata direttore della “Società Musicale illuminativa russa ». E’ presidente dell’Associazione Mozart di San Pietroburgo.

L’Accademia lirica, fondata nel 2011 dal Circolo della Lirica di Padova, dalla presidente, dott. Nicoletta Scalzotto, e con la direzione artistica del M° Nicola Simoni, in collaborazione con l’Associazione Artes, è diventata un importante riferimento internazionale per la formazione vocale, interpretazione scenica e scuola di regia. Si avvale di un prestigioso team di Maestri: Fernando Cordeiro Opa, Alessandra Althoff, Ljuba Kazarnovskaya docenti di canto e interpretazione scenica; i registi Stefano Vizioli e Marco Bellussi, Pablo Maritano; i pianisti accompagnatori Alberto Boischio, Federico Brunello, Bruno Volpato, Silvia Bellani, Cristiano Zanellato… Ogni anno i concerti conclusivi dei corsi si svolgono nei Teatri del Veneto o in prestigiose location di valore storico artistico, quali Ca’ Sagredo (Ve), Palazzo Cornoldi (Ve), Palazzo Albrizzi (Ve), Palazzo Zacco Armeni (Pd), ecc., alla presenza di un pubblico di fedelissimi appassionati.

Patrocinio Provinica di Padova, Città di Padova e in collaborazione con Reteventi

Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle, 82

Prenotazione obbligatoria ai numeri 348 905 1968 - 335 630 3408 - 347 953 1018

Info web

https://www.facebook.com/Accademia-Lirica-Padova-1471977846362610/