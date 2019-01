Gran galà della solidarietà, spettacolo in parole e musica al Conservatorio Pollini

L’Associazione Compagnia della Ricreazione ha promosso una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni del Veneto colpite dalle recenti calamità naturali, individuando in particolare un intervento per il rimboschimento, attraverso la rappresentazione di uno spettacolo di elevato contenuto artistico e culturale.

All’iniziativa, sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Padova, hanno immediatamente aderito clubs service e varie associazioni del territorio veneto, quali il Lions – graticolato Romano, clubs del Soroptimist International, l’Anaci associazioni d’arma quali Assoarma, il Reggimento Cavalleggeri Padova, l’Anupsa (Ufficiali a riposo) la Dante Alighieri, Andos (RO), Magna Grecia.

L’intero ricavato sarà devoluto al progetto di solidarietà alle popolazioni dei territori della montagna del Veneto colpiti da calamità.

Lo spettacolo si terrà nell’Auditorium del Conservatorio Pollini, via Carlo Cassan 17 a Padova, mercoledì 30 gennaio 2019 alle ore 20.30.

Lo spettacolo adotta una formula originale che prevede un’attenta dosatura tra musica, parola recitata e canto.

Il programma prevede l’esecuzione di famose arie del repertorio lirico classico, di rara e sofisticata bellezza, nonché di difficile esecuzione tecnica, accanto a brani di opere contemporanee. Le esecuzioni canore saranno presentate e contestualizzati attraverso la recitazione dei testi letterari di riferimento, tratte da libretti e dai testi letterari collegati in un excursus che richiami il contesto storico e letterario delle figure tipiche delle romanze classiche e moderne.

Particolare presentazione del tutto da parte del popolare attore brillante (Pietro Ghislandi) e di una giovane attrice (Veronica Galeazzo) che daranno vita, tra l’altro, a scenette, intermezzi ed interventi comici e/o ironici su testi originali del padovano Vincenzo Faggiano, ideatore dell’intero spettacolo, del quale cura anche la regia.

La stella della serata sarà la cantante lirica di fama internazionale Dominika Zamara che eseguirà arie del repertorio lirico classico tratte da opere di W. A. Mozart, G. Rossini, G. B. Pergolesi ed Il Tramonto di O. Respighi poemetto lirico per soprano e quartetto d’archi tratto dal celeberrimo testo Percy Bysshe Shelley (che verrà anche recitato dall’attore Alessandro Romano della compagnia teatrale Amour Braque). Si tratta di un un’aria di elevato contenuto musicale, che richiede particolari doti canore e maestria,nel quale pochissimi cantanti lirici osano cimentarsi.

Accompagnamento musicale dell’orchestra dei Colli Morenici (Mantova) per la direzione del valente maestro bolognese Michele Bui.

Accanto alla lirica tradizionale si collocherà poi l’esecuzione di liriche contemporanee già presentate con successo a New York nel dicembre 2017, al prestigioso Opera House di broadway, con la direzione dell’orchestra del maestro Robert W Butts, direttore della Baroque Orchestra del New Jersey. Il maestro Butts, compositore delle musiche, arriverà direttamente dagli States per sostenere, con la sua prestigiosa partecipazione, il progetto di solidarietà.

La parte contemporanea dello spettacolo si comporrà di canto, per le voci di Dominika Zamara, Claudia della Giustina, Alessandro Penso e di recitazione, per l’interpretazione di Pietro Ghislandi, Alessandro Romano, Veronica Galeazzo, e ancora la cantante/attrice Della Giustina, Lahire Tortora, Alessandro Vecchiato.

Durante la rappresentazione saranno eseguite le seguenti arie:

Prima parte

Il Tramonto di O. Respighi

Poemetto lirico per soprano e quartetto d’archi testo Percy Bysshe Shelley

Dominika Zamara soprano

M° Michele Bui Direttore d’Orchestra

Orchestra dei Colli Morenici

e con arie W. A. Mozart, G. Rossini, G. B. Pergolesi

Seconda parte

La Serva di Padova testi di Vincenzo Faggiano

musiche del M° Robert W. Butts

la trama si sviluppa tra presente e passato nella città di Padova con adattamenti teatrali e musicali

con Dominika Zamara, Cladia Della Giustina, Alessandro Romano, Alessandro Vecchiato, Lahire Tortora, Veronica Galeazzo, Pietro Ghislandi

M° Robert W. Butts Direttore d’Orchestra

Orchestra dei Colli Morenici

Ideazione e regia di Vincenzo Faggiano

Orari e costi

Biglietto di ingresso euro 22 al botteghino dalle ore 20.

Informazioni

enricobertato@gmail.com - tel. 049 635895

da martedì a venerdì ore 11-12

Info web

https://www.facebook.com/events/1982114622090423/