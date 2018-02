Gran premio della Saccisica di ciclismo su strada, la prima tappa a Bovolenta

Domenica 4 marzo a Bovolenta con partenza alle ore 9.15 dalla Trattoria Ca Molin, prende il via la quarta edizione del Gran Premio della Saccisica, circuito di gare di ciclismo su strada valido per il campionato provinciale Us Acli di Padova.

Gara aperta agli enti convenzionati e Federazione; sono invitati tutti i ciclisti delle varie categorie Master e Promo.

Programma

dalle ore 7.30: ritrovo alla trattoria Cà Molin in via Cà Molin a Bovolenta

ore 9.15: partenze M5+M6

ore 9.20: partenze M7 + M8 e donne

ore 10.40: partenze ELITE+M1+M2

ore 10.45: partenze M3+M4

Percorso

Circuito di 5,500 chilometri da ripetere più volte

Iscrizione

Tesserati Us Acli: 10 euro

Tesserati altri enti: 13 euro

Abbonamento dieci gare: 100 euro

Tappe