Grande successo per il Panini Tour! 2019 a Padova

E’ arrivato nel weekend a Padova il “Panini Tour Up! 2019”, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” che ha dato appuntamento ai fan delle figurine sabato 23 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Prato della Valle 112.

Ragazzi e adulti, uniti da un’unica grande passione: tutti pazzi per le storiche figurine Panini dei calciatori. In oltre 200 si sono dati appuntamento per tutta la giornata nella filiale di Intesa Sanpaolo, banca partner dell’evento.

Moltissimi i ragazzi e i bambini con addosso la maglia del loro campione preferito accompagnati dai genitori, in prevalenza papà, che si sono dedicati allo scambio dei doppioni, ai giochi a premi e ai quiz delle Figuriniadi, dedicati ai protagonisti del calcio. Ad accogliere gli ospiti Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

La collezione “Calciatori 2018-2019” comprende quest’anno 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di serie A.