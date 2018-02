"I grandi coreografi", workshop su George Balanchine alla scuola Scarpette Rosse

Dopo il successo dei primi appuntamenti del seminario di danza “I grandi coreografi”, tornano alla scuola Scarpette Rosse di Rubano gli workshop dedicati ai grandi coreografi di danza con maestri di fama internazionale.

L'iniziativa, promossa da Scarpette Rosse e patrocinata dal comune di Rubano, è volta a favorire una maggiore conoscenza della poetica dei più grandi coreografi contemporanei anche tra le giovani generazioni.

L'incontro

Al centro del prossimi evento formativo previsto per sabato 17 febbraio, vi saranno i capolavori di George Balanchine, uno dei più illustri coreografi contemporanei del Novecento, dalla grande arguzia inventiva. Innovatore della tecnica del balletto classico negli Stati Uniti, Balachine è stato il creatore di un genere di balletto definito "concertante", uno stile che si distingue per la grazia e la purezza lineare delle forme e della musicalità.

Ospite del workshop sarà il maestro Roberta Pagliaro, danzatrice della compagnia Aterballetto e interprete, nella sua carriera, di balletti di Balanchine con la supervisione di Patricia Neary, ora ambasciatrice della Fondazione Balanchine.

Gli allievi che parteciperanno al workshop avranno l’opportunità di sperimentare alcune sequenze coreografiche di Balnchine come "Apollon Musagete" e "Agon".

Informazioni

Scarpette Rosse

049.634454 - 328.6626472 (Anna Sadocco)

info@scarpetterossepd.it

www.scarpetterossepd.it

