Granfondo Città di Padova 2018

La quinta edizione della Granfondo Città di Padova - Cicli Olympia nasce all’insegna del cambiamento.

Molte sono infatti le novità messe in campo dagliorganizzatori della Società Ciclisti Padovani ASD che, capitanati da Galdino Peruzzo e dai suoi fedeli collaboratori Alberto Ongarato e Martino Scarso, sono da sempre attenti alla promozione dell’attività ciclistica sul territorio.

Una dichiarazione d’amore verso uno sport che tante soddisfazioni in passato gli ha riservato e che continua a riservargli, una passione per Padova e per il ciclismo che risulta essere contagiosa.

LA DATA

Il cambiamento inizia con una data completamente nuova. L’edizione della maturità si svolgerà infatti il 25 marzo 2018. Il comitato organizzatore della Società Ciclisti Padovani ASD ha voluto dare un segnale forte nella speranza di poter attingere al bacino dei cicloamatori che a fine giugno si rischiava di vedere compromesso dalle tante concomitanze.

IL PRESTIGIO DI CICLOTURISMO

La Granfondo Città di Padova Olympia nel 2018 sarà tappa del circuito più importante del panorama granfondistico nazionale, il Prestigio di Cicloturismo, circuito che racchiude all’interno del suo calendario le principali manifestazioni granfondistiche del calendario nazionale.

Per tutti i partecipanti che vi prendono parte si tratta di una cavalcata entusiasmante al fine di conquistare lo scudetto tricolore e di potersi fregiare del titolo di Prestigioso: un'impresa che per molti diventa leggendaria e l’evento patavino nel 2018 ne rappresenterà un tassello fondamentale.

TITLE SPONSOR

Novità anche per quanto riguarda il Title Sponsor. Cicli Olympia, azienda veneta affermatasi negli ultimi anni come realtà internazionale, premiata per il suo design e per l’alta tecnologia dei suoi telai, ha scelto nell’anno in cui taglierà il traguardo dei 125 anni di storia, di festeggiare la ricorrenza nella sua terra diventando title sponsor della Granfondo Città di Padova - Cicli Olympia.

"Il legame con il nostro territorio è uno dei valori a cui ci siamo sempre ispirati - afferma Michela Fontana, titolare di Cicli Olympia -. Il nostro marchio è già affermato nella mtb, questa manifestazione sarà un’occasione ulteriore per dare risalto alla nostra linea strada, in cui stiamo investendo molto e dai cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni".

PERCORSO

Un nuovo percorso (non stravolto ma profondamente modificato) attenderà i cicloamatori. Un percorso affascinante che coniuga un aspetto tecnico impegnativo di tutto rispetto con una dimensione paesaggistica, quella dei colli Euganei con le Terme e della Città del Santo.

Meno impegnativi i chilometraggi proposti: quello lungo di 128 chilometri (1700 metri di dislivello) per gli appassionati della fatica e uno meno impegnativo medio di 92,5 chilometri (1300 metri di dislivello) per gli agonisti meno esasperati, rappresentano ancora una volta un'occasione oltre che per divertirsi, per gustare al meglio la bellezza del territorio che offre panorami suggestivi ed affascinanti. Tra le novità la salita di val Pomaro, una delle più impegnative e panoramiche di tutti i colli Euganei.

PRATO DELLA VALLE

Prato della Valle, una delle piazze più grandi e belle d’Europa, farà invece ancora una volta da quartier generale all’evento, ospitando il villaggio commerciale e tutti i servizi pre e post gara (nonché la zona di partenza e arrivo). Un’area unica con una logistica che faciliterà tutti i partecipanti.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni apriranno ufficialmente venerdì 1 dicembre alle ore 10.