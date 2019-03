Granfondo Città di Padova 2019

31 marzo

Prato della Valle – Padova

Dettagli

La Granfondo Città di Padova - Cicli Olympia, la Classica delle Ardenne italiana, partenza e arrivo nel cuore pulsante di Padova, il Prato della Valle.

Dopo una sfavillante edizione 2018, che ha visto al via 2000 ciclisti provenienti da tutta Italia sfidarsi sugli impegnativi “sali e scendi” dei Colli Euganei, la manifestazione patavina punta ancora una volta a confermarsi uno degli eventi di primordine nel calendario granfondistico nazionale.

Confermato il percorso dell'edizione 2018. Un tracciato affascinante che coniuga un aspetto tecnico impegnativo di tutto rispetto con una dimensione paesaggistica, quella dei Colli Euganei con le sue Terme e della Città del Santo, unica nel suo genere.

I granfondisti potranno scegliere tra un percorso lungo di 128 Km (1700 metri di dislivello) ed uno meno impegnativo medio di 92,5 Km (1300 metri di dislivello), entrambi disegnati per enfatizzare la bellezza del territorio ed i suoi panorami suggestivi e affascinanti.

La Società Ciclisti Padovani ASD che è da sempre attenta alla promozione dell’attività ciclistica sul territorio scende nuovamente in campo per dare un segnale forte di amore verso uno sport che tante soddisfazioni in passato gli ha riservato e che continua a riservargli.

Prato della Valle, il salotto buono di Padova, nonchè una delle piazze più grandi e belle d'Europa, farà da quartier generale dell'evento, ospitando il villaggio dove troveranno posto tutti i servizi pre e post gara, nonchè la zona di partenza ed arrivo. Un'area unica con una logistica che faciliterà tutti i partecipanti.

Una squadra molto affiatata, gli importanti sponsor che credono nel progetto, l'ottimo rapporto con l’Amministrazione Locale, i miglior partner selezionati per la gestione dei servizi e la sicurezza offerta ai granfondisti rendono la Granfondo Città di Padova - Cicli Olympia un appuntamento assolutamente imperdibile per gli appassionati.

Info web

https://www.facebook.com/granfondocittadipadova.it/

https://www.gfcittadipadova.it/granfondo-citta-di-padova-2019/