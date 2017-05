"Grease - Il Musical" al Gran Teatro Geox

La GreaseMania è pronta a invadere i teatri di tutta Italia nella stagione 2017/2018: le prime date ufficiali per il nuovo tour di Grease sono a Padova, al Gran Teatro Geox, il 26 e 27 gennaio.

Grease – Il Musical

venerdì 26 gennaio, ore 21.30

sabato 27 gennaio, ore 21.30

Quasi vent'anni di successi inarrestabili per lo spettacolo che ha debuttato il 4 marzo 1997 e, da allora, ha dato il via alla musical-mania in Italia. "Grease", il musical dei record prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, con più di un milione e mezzo di spettatori all’attivo, torna a grande in tour in tutta Italia.

La GreaseMania continua a conquistare tutti, confermandosi, stagione dopo stagione, un vero e proprio fenomeno di costume pop senza tempo che fa impazzire gli spettatori e guarda alle nuove generazioni, con l’intramontabile storia d’amore tra Danny (Giuseppe Verzicco) e Sandy (Beatrice Baldaccini) e tanto rock’n’roll.

"Grease" ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro: è una festa da condividere con amici, figli, famiglie intere o in coppia, è trascorrere due ore spensierate, è non riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare, tra gonne a ruota, giubbotti di pelle e, naturalmente, tanta brillantina.

Lo spettacolo si è trasformato invece in una macchina da applausi, in cui è tutto lucido, brillante: un inno alla brillantina, proprio come il ciuffo di Elvis, che non è unto, ma brilla.

Non si parla di fango e di l’olio per le automobili, ma si fanno largo le seducenti cromature di Greased Lightinin’ fatte apposta per conquistare le ragazze.

Coloratissimi costumi e coreografie irresistibili e piene di ritmo ed energia fanno da cornice a una colonna sonora diventata un vero fenomeno cult.

Dalla moda alle tendenze beauty e alle acconciature, gli anni ’50 non sono mai stati così moderni e attuali!

Oggi, con "Grease" si evoca un mondo, un’atmosfera, reinterpretandoli con gli occhi di oggi: è questo il messaggio del primo numero corale dello spettacolo ("Grease is the word"): “Grease è il mio tempo, il mio spazio, il mio mondo.”

Biglietti disponibili dal 17 maggio 2017, online su zedlive.com, fastickets.it e nelle sedi di prevendita abituali.

zedlive.com - 049.8644888