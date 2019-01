Grease il musical al teatro “Quirino De Giorgio”

Grease - Il Musical 😎

Nuova edizione tutta in italiano‼️

Il musical più famoso della storia torna in Italia!

Su licenza ufficiale di TRW - Teathrical Rights Worldwide

“Ultramatico!” ⭐⭐⭐⭐⭐

“Spettacolo di alto livello” ⭐⭐⭐⭐⭐

“Da non perdere” ⭐⭐⭐⭐⭐

“La greasemania colpisce ancora!” ⭐⭐⭐⭐⭐

Venerdì 5 aprile ore 20.30

Sabato 6 aprile ore 20.30

Domenica 7 aprile ore 16.30

Teatro Quirino De Giorgio

Piazza Zanella - Vigonza PD

Biglietto unico non numerato

Acquista qui: https://www.eventbrite.it/o/uvm-showampmusical-17331003710

Stati Uniti, anni 50. Un nuovo anno scolastico inizia alla Rydell High School, dove Sandy, ingenua e candida, ritrova il suo grande amore estivo, Danny Zuko. Il ragazzo deve però fare i conti con la sua fama di donnaiolo ed impiegherà un bel po' di tempo per riconquistare la sua amata... L'anno scolastico a Rydell si prospetta pieno di novità e progetti e i due ragazzi, accompagnati dai TBirds e dalle Pink Ladies, si riscopriranno ad essere fatti l'uno per l'altra.

A 40 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche, per concessione della TRW - Teathrical Rights Worldwide - UVM Show & Musical porta in scena lo spettacolo musicale più famoso di tutti i tempi: Grease Il Musical vi accompagnerà per due ore di puro spettacolo, con luci mozzafiato, costumi sgargianti e scenografie che vi riporteranno alla magia degli anni '50.

Più che uno spettacolo, una festa travolgente! Nessuno riuscirà a resistere al richiamo della brillantina!

Maggiori info ai numeri

346 5947790 / 340 2445118 / 349 6790011 / 049 893 0464

o all'indirizzo mail: info@uvmusical.it

www.uvmusical.it

https://www.facebook.com/events/518572308611540/