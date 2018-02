Green Logistics Expo alla Fiera di Padova

Green Logistics Expo è il grande appuntamento con la logistica sostenibile, dove si incontrano efficienza e ambiente, che si svolge in Fiera dal 7 al 9 marzo.

Una fiera innovativa con i leader dell’intermodalità, della logistica industriale, dell’e-commerce e dei servizi per una città smart. Tre giornate per contatti face to face con le aziende espositrici; incontri, studi e analisi strategiche; campus espositivi per seminari, workshop, presentazioni, meeting.

Un evento internazionale di business, marketing, cultura, approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della catena logistica e delle sue interazioni con la sostenibilità ambientale.

Settori

Green Logistics Expo si sviluppa attorno a quattro macro aree individuate come strategiche per costruire la logistica del futuro:

Intermodalità

Logistica industriale Real Estate

E-commerce

City & Logistics

Orari

7-8-9 marzo

Mercoledì e giovedì 9-18

Venerdì 9-14.30