"Green Love" al Fenice Green Energy Park

Come da tradizione, domenica 28 maggio arriva "Green Love", la festa annuale del parco Fenice.

Per l’intera giornata un ricco programma per tutta la famiglia con tante iniziative gratuite al Fenice Green Energy Park.

Per il programma completo visitate la pagina http://fondazionefenice.it/il-28-maggio-green-love-la-festa-del-parco/​

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

fondazionefenice.it/il-28-maggio-green-love-la-festa-del-parco

https://www.facebook.com/events/303167463443233/