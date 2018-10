Workshop “Green Mobility” in sala Nassiriya

Legambiente Padova organizza venerdì 19 ottobre un workshop per orientare aziende e professionisti verso occasioni di mobilità sostenibile. Appuntameto alle ore 9.30 in Sala “Caduti di Nassiriya”. Ingresso gratuito.

L’iniziativa si rivolge principalmente a tutte le aziende del territorio e in particolare ai mobility manager, dirigenti aziendali e professionisti che intendono scoprire offerte di mobilità sostenibile, soluzioni convenienti alle imprese e ai dipendenti per la mobilità lavoro-lavoro, casa-lavoro e privata. Si tratta di un’occasione per incrociare domanda e offerta, e per conoscere diverse soluzioni di mobilità per le aziende e i loro dipendenti.

Interviene Arturo Lorenzoni, vice sindaco del Comune di Padova.

E’ possibile confermare la propria presenza compilando l’apposito modulo online.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

