Venerdì 29 giugno torna Green Night - La notte verde di Cadoneghe, con la via principale del paese resa completamente pedonabile, per divertirsi tra musica, area per bambini con giochi e laboratori, punti drink & food e shopping con negozi aperti fino a mezzanotte.

Chi arriva in bicicletta può vincere gli omaggi offerti dalle Botteghe Di Cadoneghe.