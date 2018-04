Laboratorio green vertical art allo SpazioOtto a Padova. Tre appuntamenti per creare il proprio giardino verticale e imparare come gestirlo, personalizzarlo e coltivarlo nel tempo, con la nuova tecnologia Life Panel.

Dettagli

Entro i prossimi 15 anni, il mondo avrà bisogno del 50% di energia in più, del 40% in più di acqua pulita e del 35% in più di cibo.(dati ONU, 2015)

Nel 2030, ci saranno quasi 8,3 miliardi di persone nel mondo. In combinazione con i modelli di consumo di una classe media in espansione, la domanda di risorse crescerà in modo sostanziale.

Sfortunatamente, il cambiamento climatico rischia di peggiorare l'accesso a queste risorse critiche per molte persone. È semplice: non possiamo continuare a correre attraverso le risorse limitate del nostro pianeta. Tutte le prove suggeriscono che se continueremo al ritmo attuale, avremo presto bisogno di un secondo pianeta.

Dall’analisi di questi dati nasce SPAZIOOTTO all’interno del Centro Studi Cescot Veneto di Confesercenti, per comprendere la scienza e le innovazioni che attualmente non conosciamo, ma che in futuro diverrano la realtà delle nostre vite quotidiane.

La missione di Spaziootto è coinvolgere sempre più persone a migliorare la propria vita, rendendola più significativa e sostenibile.

Molte sono le proposte di laboratori e corsi rivolti a tutte le età. Si parte con il Green Vertical Art, il giardino verticale. Un percorso che fornisce tutti gli strumenti e le conoscenze per creare e gestire il proprio giardino verticale usando materiali di riciclo e parti di piante. Durante il corso ogni partecipante creerà il proprio quadro vegetale vivente su un pannello perfetto per arredare la casa, il balcone o il proprio giardino.

Primo appuntamento mercoledì 2 maggio dalle 18.30 alle 20.30 presso SPAZIOOTTO nella sede di CESCOT Veneto via Savelli, 8 Padova.

Informazioni: spaziootto@spaziootto.eu