Gregory Porter, il genio mondiale del jazz soul live al Gran teatro Geox

A special evening with

Gregory Porter

Gran Teatro Geox, Padova

Mercoledì 4 novembre 2020 ore 21.15

Dopo aver ricevuto due nomination ai premi Grammy per gli album “Water” e “Be Good”, il disco di Gregory Porter “Take Me To The Alley” ha vinto il Grammy per “Best Jazz Vocal Album” nel 2017

Gregory Porter è il cantante soul americano che coi suoi album ha conquistato il mondo. Già Best Jazz Vocal Album ai Grammy con Take Me To The Alley, ha ricevuto anche due nomination coi suoi album Water e Be Good.

Nato a Los Angeles, cresciuto a Bakersfield; un’infanzia difficile, sostenuta però dalla passione per la musica e per la voce di Nat King Cole, Gregory Porter esordisce nel 2010 con il disco Water che gli valse la prima nomination ai Grammy come “Best Jazz Vocal”, fatto eccezionale per un disco d’esordio. I singoli 1960 What? e Illusion, scalano le classifiche in America e in Europa, mentre il New York Times sigilla così tale successo: “Gregory Porter has most of what you would want in a male jazz singer, and maybe a thing or two you didn’t know you wanted”. Water conteneva già quel senso di maturità senza tempo caratteristico dei giganti del blues, del gospel e del soul che hanno influenzato la carriera di Porter.

La consacrazione arriva nel 2012 con il secondo album Be Good, con cui si aggiudica la seconda nomination ai Grammy, questa volta come “Best Traditional R&B Performance”. Con una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda o incoraggiante, Gregory Porter è stato definito da Wynton Marsalis, con cui si esibisce spesso a New York, “un giovane cantante fantastico”.

Dove e quando

Apputamento mercoledì 4 novembre, ore 21.15, al Gran teatro Geox - Padova.

Biglietti

Biglietti da 49,22 euro a 73,83 euro.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-gregory-porter-padova/