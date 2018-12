“Il grillo del focolare”, spettacolo allo Studio Teologico del Santo

Lo spettacolo di Natale della Rassegna Eventi organizzata dalla associazione Gattamelata. In prima assoluta a Padova, “Il grillo del focolare” di Dickens, spettacolo di Natale della rassegna “Presepiando”, messa in scena a cura della Associazione Chori Canticum. Regia di Edoardo Billato.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Appuntamento sabato 22 dicembre, ore 18.45 alla Sala Studio Teologico, Basilica del Santo, Padova.

Ingresso libero.

----

Prosegue la mostra di Presepi nei negozi della Cittadella Francescana fino al 10 gennaio 2019.

Sabato 22 dicembre alle ore 16.45, dopo la Santa Messa delle ore 16, si inaugura anche il Presepe della Basilica, ispirato al Presepio di Greccio e allestito come sempre nel Chiostro della Magnolia.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/594925447603647/

Dettagli

Le iniziative organizzate dalla associazione Gattamelata che da oltre venticinque anni si impegna nel recupero e nella valorizzazione della “Cittadella francescana”, accompagnano all’ormai imminente Natale.

All’interno del programma eventi, in programma per sabato 22 dicembre, alle 18.45, una commedia che racchiude in se tutta la magia del Natale.

In prima assoluta a Padova, alla Sala Teologica della Basilica del Santo, dopo il grande successo di “A Christmas Carol”, l’Associazione Chori Canticum con la regia di Edoardo Billato, mette in scena “Il grillo del focolare”, romanzo breve di Charles Dickens in una versione recitata e musicata non priva di colpi di scena. Un racconto sulla profondità dei sentimenti umani, che non mancherà di commuovere e ammaliare con un’atmosfera magica tra musica, canto e teatro (Ingresso gratuito).

Note di Regia

Lo spettacolo si apre su un giovane scrittore londinese in piena crisi creativa; per aiutarlo la Musa della letteratura, lo tramuta in un grillo e lo porta in una casetta della città, convinta che possa trovare ispirazione per il suo lavoro.

La casetta appartiene a John Peerybingles e alla sua dolce moglie Mary; i due sono molto innamorati e si stanno preparando a festeggiare il Natale con una cena a cui hanno invitato parecchie persone: il fabbricante di giocattoli Caleb Plummer e sua sorella Bertha, cieca; il burbero e sgradevole Tackleton con la sua promessa sposa, l’infelice May Fielding. A tavola siede anche un misterioso vecchio, che John ha incontrato un paio di giorni addietro; la serata trascorre tra le vanterie di Tackleton e l’amarezza di Caleb per la sorte della sorella, a cui mente costantemente per nasconderle la miseria della loro vita.



D’improvviso John si accorge che Mary abbraccia affettuosamente il vecchio sconosciuto. Che pensare? Quale è il motivo di quel gesto?

Toccherà al Grillo del Focolare (ovvero al povero Dickens ritornato umano) convincere John e tutti i lettori che il valore più importante da perseguire ogni giorno è la fiducia nel prossimo ed in particolare in chi ci sta accanto per poter percorrere al meglio e insieme quel misterioso sentiero chiamato Vita.

La riedizione teatrale e la regia della pièce sono ad opera di Edoardo Billato. La brillante musica inedita, è stata composta dal Mo. Alessandro Brunelli e ispirata ai grandi compositori quali Mozart, Rossini, Puccini.

C’è ancora tempo per visitare “Presepiando”

Prosegue intanto la Quinta Edizione di “Presepiando”, la mostra di Presepi artistici e artigianali posizionati nei negozi che si affacciano lungo un percorso che inizia da Piazza del Santo e si snoda lungo via del Santo, Via San Francesco, via Ospedale, Via Cesarotti, lungo le vie che appunto collegano la Basilica del Santo, cuore della “Cittadella francescana”, con le Piazze del Centro Storico.

Esposti nelle vetrine dei negozi sino all’10 gennaio 2019 circa 45 presepi, realizzati artigianalmente con sculture in legno, in cera, in argento, in gesso, in terracotta e altri materiali. I titolari dei negozi accoglieranno i visitatori con cortesia, simpatia e professionalità presentando il meglio di questo artigianato. Tutti i visitatori potranno chiedere inoltre di essere accompagnati lungo il percorso per poter meglio ammirare e apprezzare la Mostra e per cogliere appieno lo spirito racchiuso nelle opere.

Inaugurazione del Presepe della Basilica

E in programma per sabato 22 dicembre alle ore 16.45, dopo la Santa Messa delle ore 16, anche l’inaugurazione del tradizionale Presepe della Basilica di Sant’Antonio – ispirato quest’anno al Presepio di Greccio considerato il “primo presepio della storia” e allestito come sempre nel Chiostro della Magnolia – che fa parte del percorso della mostra. Ricordiamo inoltre un altro suggestivo “Presepe francescano”, quello allestito della Chiesa di San Francesco.

Ed ancora, anche quest’anno nel percorso, due Presepi molto speciali: le creazioni dei Centri Servizio per Anziani di Padova Civitas Vitae Nazareth e Residenza Parco del Sole. Il progetto nasce per far sentire gli Ospiti residenti portatori di tradizioni e usanze passate, cittadini attivi attraverso attività ricreative e di animazione, e per consentire un processo di socializzazione. I Presepi esposti ai Centri Anziani dalla metà di dicembre sino all’Epifania, sono stati realizzati grazie alla attività di alcuni laboratori organizzati all’interno dei Centri, con la supervisione di Nicolò Celegato del Gruppo Presepistico “Cammino d’Oriente”. Costruire un Presepe aiuta a riportare alla mente ricordi lontani e stimola la manualità. Un simbolo prezioso che fa bene al corpo, alla mente e al cuore.

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348 0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

Per informazioni sullo spettacolo “Il grillo del focolare”: Alessandro Brunelli |cell. 347 00 90 600