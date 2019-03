“Grimm Story”, martedì grasso al teatro de LiNUTILE

Dopo il debutto di sabato 23 febbraio, martedì 5 marzo la Compagnia Teatrale “Giovani de LiNUTILE” torna a calcare le scene del Teatro de LiNUTILE di via Agordat alle 16.30 per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale all’insegna del mondo di fiaba dei Fratelli Grimm.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

“Grimm Story”, spettacolo scritto e diretto da Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo nasce con l’intento di far conoscere la produzione dei Fratelli Grimm sotto un’ottica diversa e dissacrante. Cogliendo gli spunti dati dalle fiabe per bambini della tradizione tedesca della prima metà dell’800, di cui i fratelli Grimm sono stati i maggiori esponenti, l’opera porta in scena canti, filastrocche e brevi leggende meno note per stimolare la fantasia e la sensibilità dei bambini e coinvolgere e far riflettere gli adulti sui temi legati all’educazione infantile attraverso l’arma dell’ironia.

I fratelli Grimm, sempre in viaggio a raccogliere nuove fiabe da raccontare, hanno affidato al fedele segretario Bruno, il compito di trascrivere i loro appunti per una nuova bellissima raccolta di fiabe. Ma il segretario, un po’ vecchio e un po’ sbadato, non è più sicuro di ricordare. Ecco che in soccorso arriva con i suoi magici poteri Fata Sfata, famosa per risvegliare la fantasia del mondo intero.

Divertimento assicurato per bambini e adulti.

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Per informazioni

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

La compagnia Teatrale Giovani de LiNUTILE

La Compagnia Teatrale Giovani de LiNUTILE nasce a giugno 2018 ed è frutto di un lungo lavoro che ha visto i giovani artisti e il Teatro de LiNUTILE impegnati su più fronti, non esclusivamente performativi. Nel corso degli anni Leonardo Bianchi, Marina Ceccon, Gilberto Rasia, Greta Romanello, Giorgia Serra, Marta Tridello, e Silvia Zanetti, i giovani attori della Compagnia, hanno realizzato la Stagione teatrale “Sto in fissa”, dalla grafica alla scelta delle compagnie, con momenti di formazione da parte dei consulenti che collaborano con l’Associazione; sono stati inoltre coinvolti nell’ideazione e nella realizzazione di una campagna di crowdfunding a favore della realizzazione di laboratori esterni dedicati a tutti i giovani studenti dell’Accademia; hanno partecipato ad eventi site specific (“Museum Alive”, “Invito a Palazzo”). Il progetto “Autunno a teatro con l’Accademia de LiNUTILE”, ha permesso loro di sfruttare le competenze acquisite anche sul fronte della didattica. Grazie alle azioni sviluppate il Teatro de LiNUTILE è diventato inoltre partner di Milano Playwriting Festival, festival teatrale che promuove la drammaturgia inglese tra giovani studenti delle scuole di teatro.