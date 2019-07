Grimoon in concerto a Villa Pisani di Monselice per la rassegna "Viaggi sonori"

Sabato 20 luglio presso Villa Pisani di Monselice inizia "Viaggi sonori": 4 serate di musica dal vivo, arricchite anche da proposte culinarie, incontri tematici e arte che ci trasporteranno “verso luoghi lontani”.



La prima serata sarà dedicata al 50° anniversario dallo sbarco sulla luna. Lo spettacolo sarà non solo musicale, ma anche visivo, infatti i Grimoon presentano Vers la Lune, un film di animazione musicato dal vivo, un insolito viaggio intergalattico musicale e visivo tra rock, elettronica e psichedelia.



I Grimoon sono una band italo-francese attiva da 12 anni. Hanno pubblicato cinque dischi e tre film, oltre ad aver realizzato oltre 50 cortometraggi per accompagnare le proprie canzoni. In questi anni hanno suonato tra Europa e Stati Uniti, moltiplicando le collaborazioni con artisti italiani e stranieri (The Black Heart Procession, Manuok, Giovanni Ferrario, Enrico Gabrielli, Tre Allegri Ragazzi Morti).

Più che una band, i Grimoon sono un progetto di contaminazione artistica, molto insolito nel panorama musicale italiano ed europeo. Le loro sperimentazioni visive hanno portato anche alla creazione di uno studio di animazione FrameByFrame che realizza corti in stop-motion, alcuni dei quali selezionati in importanti festival internazionali.

La serata sarà dedicata alla luna anche sotto un altro punto di vista: prima del concerto, Davide Boldrin, agrisommelier, e Nicola Dal Santo, dell’Azienda vitivinicola I Castagnucoli, ci parleranno dell’influenza degli astri nell’agricoltura biodinamica e nel lavoro del vignaiolo, nell’incontro La luna nel bicchiere.



Per tutta la serata sarà presente il punto ristoro a cura di Ostaria Nòva che proporrà cibi e sapori della tradizione veneta, con vini e birre selezionati a tema.

Informazioni e contatti

Qui trovate il programma dell'intera rassegna Viaggi Sonori:

https://villapisanimonselice.it/viaggi-sonori-musica-verso-luoghi-lontani/.

Viaggi Sonori è ad ingresso libero.

I concerti iniziano alle 22. Punto ristoro dalle 20 con Cibi e Sapori a cura di Ostaria Nòva. In caso di pioggia il programma si svolgerà all’interno della villa.

Web: http://www.villapisanimonselice.it - Facebook