Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard a Palazzo Zabarella

Gauguin e gli Impressionisti

Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard

Palazzo Zabarella

29 settembre 2018 - 27 gennaio 2019

Mostra a cura di Anne-Birgitte Fonsmark

La mostra è organizzata da Ordrupgaard, Copenaghen, Fondazione Bano Comune di Padova

In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard

Dipinti, o più correttamente capolavori, di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono proposti in Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard, dal 29 settembre 2018 al 27 gennaio 2019, a Palazzo Zabarella.

La Fondazione Bano e il Comune di Padova sono entrati, unici per l’Italia, nel pool di quattro grandi sedi mondiali selezionate ad accogliere la celebre Collezione danese, eccezionalmente disponibile per il completo rinnovo del Museo che ad essa è dedicato a Copenaghen.

In questi mesi la mostra Gauguin e gli Impressionisti è in corso alla National Gallery of Canada, per raggiungere quindi l’Italia, in Palazzo Zabarella e concludersi in una sede svizzera, prima di rientrare definitivamente all’Ordrupgaard Museum, a nord di Copenaghen. Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard consentirà al pubblico italiano di ammirare una strepitosa selezione di opere, il fior fiore della Collezione creata ai primi del Novecento dal banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny. Collezione che è considerata oggi una delle più belle raccolte europee di arte impressionista. E che, all’indomani del primo conflitto mondiale veniva valutata come "senza rivali nel nord Europa".

Orari

Dal martedì alla domenica

dalle 10 alle 19

La biglietteria chiude alle 18.15

Chiuso il lunedì

Aperture straodinarie

Giovedì 1 novembre, sabato 8 e mercoledì 26 dicembre, martedì 1 e domenica 6 gennaio

Chiusure straordinarie

Tutti i lunedì e il 25 dicembre

Biglietti

Singoli

13 euro intero

11 euro ridotto

Over 65, dai 18 ai 25 anni compiuti, persone diversamente abili o con invalidità, docenti e dipendenti dell’Università degli studi di Padova, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, clienti AcegasApsAmga

7 euro ridotto speciale

Ragazzi dai 6 ai 17 anni, studenti dell’Università degli Studi di Padova, dal martedì al venerdì; studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dal martedì al venerdì

Gratuito

Bambini fino ai 5 anni (non in gruppo scolastico), accompagnatori di visitatori diversamente abili

*** Le tariffe ridotte/gratuità vengono applicate presentando un documento, tessera o badge che attesti il diritto alla riduzione/omaggio.

Biglietto aperto

16 euro

Visita la mostra quando vuoi, senza necessità di bloccare data e fascia oraria precise. Acquistabile sia in biglietteria che online

Biglietto online

Il biglietto online permette di prenotare con data e orario stabiliti e non modificabili evitando la coda alla biglietteria (obbligatoria solo per gruppi e scolaresche). Diritto di prevendita sulla prenotazione di 1,50 euro. Il link per il biglietto online sarà presto attivo.

Gruppo 15-25 persone

Prenotazione obbligatoria tramite il call center (049.8753100)

12 euro adulti: una gratuità per capogruppo (minorenni con ingresso 8 euro)

6 euro scuole (due gratuità per gli insegnanti accompagnatori)

Visite guidate

Le visite guidate vanno necessariamente prenotate tramite il call center (049.8753100)

120 euro gruppi 15-25 persone (per i gruppi che prenotano la visita alla mostra per il mese di ottobre, la visita guidata costerà 90 euro)

60 euro classi fino a 25 alunni (tariffa non applicata a scuole di specializzazione e scuole di adulti; per visite effettuate il sabato e la domenica viene applicata la tariffa dei gruppi)

Con esclusione delle scuole, le visite guidate per i gruppi verranno effettuate con l’ausilio di un apparato microfonico e cuffie personalizzate. Questo servizio è compreso nel costo della visita guidata. Per i gruppi con guida propria è obbligatorio il noleggio di apparecchiature audio per un costo di 60 euro. Le scuole che non si servono per le visite di personale incaricato dalla Fondazione Bano devono avvalersi del proprio personale docente. Non sono consentite visite guidate se non autorizzate dalla direzione.

Contatti

Tel. (+39) 049.8753100

Fax (+39) 049.8752959

info@palazzozabarella.it