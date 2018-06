"Guerra di baci", gran soirée barocca al Circolo della Lirica di palazzo Zacco Armeni

"Guerra di baci" ovvero echi di lontani amori che cantano sentimenti senza tempo Due soprani e un clavicembalo per Händel e Vivaldi, a Palazzo Zacco con il Circolo della Lirica, domenica 10 giugno

Domenica 10 giugno, ore 18, nella suggestiva location di Palazzo Zacco Armeni, il Circolo della Lirica mette in scena una gran soirée barocca: Guerra di Baci, concerto ricco di virtuosistiche emozioni per soprani e clavicembalo.

Una selezione di splendide cantate e sonate, tratte dalla copiosa produzione profana di Händel e Vivaldi. Pagine musicali in cui un’emozionante follia di amori si manifestano senza esitazioni; bufera di note e poesia che piomba su amori gelosamente serrati in un turbinio di sentimenti contrastanti che, se fortunati, trovano pace nella delicatezza poetica di pochi struggenti versi appassionati; armonie come echi di lontani amori che cantano emozioni senza tempo. Amori umili ma impetuosi, appassionati, ardenti e impazienti e amori sontuosi, nobili e raffinati nel loro rivelarsi.

Guerra di Baci è interpretata dal celebre soprano Marina Bartoli, primadonna assoluta dell'evento, accompagnata al clavicembalo dalle morbide, profonde e antiche sonorità del clavicembalo di Chiara De Zuani. Debutto del giovane soprano georgiano Ketavan Abiatari.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 349 802 6146 - 335630348

Info: www.circolodellalirica.it