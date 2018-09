"Guerra Quotidiana. Cronache di vita a Padova 1915-1918" presentazione a palazzo Moroni

L'11 ottobre a palazzo Moroni la presentazione "Guerra Quotidiana. Cronache di vita a Padova 1915-1918" a Palazzo Moroni. Una storia della Grande Guerra, non quella combattuta al fronte, in trincea, con baionette e fucili; ma quella quotidiana di una popolazione chiamata a resistere alla fame, alla paura, alle privazioni, agli sconvolgimenti della vita di ogni giorno. Il campo di battaglia è Padova, città coinvolta, a livelli diversi ma pur sempre significativi, dall’evolversi del conflitto. Una lotta per la sopravvivenza, che tocca tutti gli aspetti, economici e sociali; dall’inarrestabile aumento dei prezzi alla povertà crescente; dalle furbizie dei commercianti alla disperazione impotente dei consumatori; dalle difficoltà delle scuole ai drammi di poveri, famiglie abbandonate, vecchi, bimbi, ragazzi; dalla precarietà dell’economia bellica all’impegno cittadino nel segno della solidarietà sussidiaria.

Infine, l’amara constatazione che per Padova, essere divenuta “Capitale al fronte”, più che un onore o un merito, è stato un ulteriore aggravio di fatiche e sofferenze.

Toni Grossi, padovano, 68 anni, laureato in Scienze politiche, già ricercatore all’Istituto di ricerca di storia sociale e religiosa di Vicenza, diretto dal professore Gabriele De Rosa. È stato giornalista dell’Editoriale quotidiani veneti al “Mattino di Padova”, “Tribuna di Treviso”, “Nuova Venezia”. Autore di alcuni volumi di cultura locale; con Edizioni Biblioteca dell’Immagine ha pubblicato, assieme a Francesco Jori, Storia di Padova (2014) e curato la raccolta I veri ricchi di Padova. Donne, uomini e storie di volontariato (2012).

