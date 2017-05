Alla libreria Ubik la presentazione dei libri "La gufetta blu" e "Il fiore che amava sognare"

Domenica 21 maggio alle ore 11 la libreria Ubik di Padova ospita la presentazione dei libri "Il fiore che amava sognare" e "La gufetta blu" della padovana Rachele Favero (Editrice Il Torchio).

Interviene Michela Nicolussi Moro.

LA GUFETTA BLU

Una gufetta si è assunta un compito speciale per aiutare il mondo: recuperare i desideri dimenticati per far sì che le persone tornino a cercare di raggiungere i propri sogni.

Quando questo lavoro inizia a diventare spossante, la gufetta si rende conto che forse non può farcela da sola. Un orsetto lavatore arriverà in suo aiuto, per ricordarle che, anche chi è forte e vuole assistere il prossimo, ha bisogno a sua volta di sostegno.

IL FIORE CHE AMAVA SOGNARE

Un fiore, apparentemente come tutti gli altri, ha un desiderio speciale: sogna di volare nel cielo come un farfalla. Quando un forte vento gli strappa via tutti i petali, il fiore non si arrende allo sconforto ma si ingegna per realizzare il suo scopo.

Si rende conto, allora, che ciò che aveva considerato una sfortuna, è diventata invece una spinta verso l'avverarsi del suo sogno.